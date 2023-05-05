Захарова прокомментировала снос памятника Красной армии в Польше
Захарова после сноса памятника Красной армии назвала польские власти неблагодарными
© Фото : Mikołaj Bujak (IPN)Демонтаж памятника Благодарности Красной армии в Глубчицах Опольского воеводства Польши
Демонтаж памятника Благодарности Красной армии в Глубчицах Опольского воеводства Польши
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя снос памятника Благодарности Красной армии в Польше, заявила, что польские власти "неблагодарные".
"С этого дня они официально "неблагодарные"", - написала Захарова в своем Telegram-канале.
Трансляцию сноса памятника с помощью тяжелой техники в прямом эфире вел Институт национальной памяти Польши. Для наблюдения за работами на место прибыли представители местных властей, а также директор Института национальной памяти Польши Кароль Навроцкий.
Возведенный в 1945 году на пересечении улиц Складовской-Кюри и Жиромского памятник Благодарности Красной армии увековечивал память 676 солдат 1-го Украинского фронта, погибших в боях за город в марте 1945 года. Он представляет из себя классический обелиск на пьедестале, к которому ведут ступеньки.
За последние годы в Польше были уничтожены сотни памятников погибшим за освобождение страны красноармейцам. Президент Польши Анджей Дуда летом 2017 года подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя в названиях зданий, объектов и помещений для публичного пользования. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии. При этом, согласно закону, декоммунизация не коснется мест захоронений.
Власти России не раз заявляли, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря 2019 года, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. Путин заявил, что РФ обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.