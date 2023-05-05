https://ria.ru/20230505/snaryady-1869992523.html
Лондон ответил на вопрос о новых поставках Киеву 155-миллиметровых снарядов
Лондон ответил на вопрос о новых поставках Киеву 155-миллиметровых снарядов - РИА Новости, 05.05.2023
Лондон ответил на вопрос о новых поставках Киеву 155-миллиметровых снарядов
Великобритания рассматривает возможность наращивания производства боеприпасов калибра 155 мм на фоне конфликта на Украине, однако пока не приняла решение о... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:24
2023-05-05T17:24
2023-05-05T18:19
специальная военная операция на украине
украина
в мире
великобритания
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность наращивания производства боеприпасов калибра 155 мм на фоне конфликта на Украине, однако пока не приняла решение о возможных поставках новых партий Киеву, заявила заместитель министра обороны королевства Аннабель Голди. "Министерство (обороны) рассматривает варианты увеличить производство боеприпасов калибром 155 мм в ответ на извлеченные из конфликта на Украине уроки, а также ввиду более ранней безвозмездной передачи Украине части запасов Великобритании. Никаких решений по вопросу выделения Украине какой-либо части увеличенного производства принято не было", - говорится в письменном ответе Голди на вопрос лорда Бленкатры о возможном наращивании производства снарядов калибром 155 мм для гаубиц в рамках помощи Украине. Ответ замминистра был опубликован в пятницу на сайте парламента Великобритании. В британском Минобороны ранее признали случаи перепродажи вооружения, поставляемого Великобританией на Украину, до его попадания на передовую конфликта. Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на чёрный рынок, однако замалчивают этот факт. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230504/ukraina-1869684897.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Великобритания
Лондон ответил на вопрос о новых поставках Киеву 155-миллиметровых снарядов
Замминистра обороны Голди: Лондон пока не решил насчет поставки Киеву снарядов для гаубиц
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Великобритания рассматривает возможность наращивания производства боеприпасов калибра 155 мм на фоне конфликта на Украине, однако пока не приняла решение о возможных поставках новых партий Киеву, заявила заместитель министра обороны королевства Аннабель Голди.
"Министерство (обороны) рассматривает варианты увеличить производство боеприпасов калибром 155 мм в ответ на извлеченные из конфликта на Украине уроки, а также ввиду более ранней безвозмездной передачи Украине части запасов Великобритании. Никаких решений по вопросу выделения Украине какой-либо части увеличенного производства принято не было", - говорится в письменном ответе Голди на вопрос лорда Бленкатры о возможном наращивании производства снарядов калибром 155 мм для гаубиц в рамках помощи Украине.
Белый дом заявил, что обеспечил Украину всем необходимым для наступления
Ответ замминистра был опубликован в пятницу на сайте парламента Великобритании.
В британском Минобороны ранее признали случаи перепродажи вооружения, поставляемого Великобританией на Украину, до его попадания на передовую конфликта.
Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш заявил, что на Западе знают, что поставляемое украинским войскам оружие попадает на чёрный рынок, однако замалчивают этот факт.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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