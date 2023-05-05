Глава МИД Словакии решил уйти в отставку
Глава МИД Словакии Растислав Качер попросил президента Чапутову об отставке
© AP Photo / Andreea AlexandruМинистр иностранных дел Словакии Растислав Качер
© AP Photo / Andreea Alexandru
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер . Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД Словакии Растислав Качер попросил президента об отставке, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец на портале teraz.sk.
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"Качер направил сегодня из заграничной служебной командировки президенту Зузане Чапутовой скан письма, в котором попросил отозвать его полномочия ", - приводит портал слова пресс-секретаря.
В четверг о желании уйти в отставку заявил также министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан. Он принял это решение на фоне сообщений о том, что якобы аффилированная с его семьей фирма получила невозвратные государственные субсидии на сумму более 1,4 миллиона евро.
Утром в пятницу президент Словакии отправилась в Лондон, где в субботу запланировано ее участие в коронации Карла III.