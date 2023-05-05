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Глава МИД Словакии решил уйти в отставку - РИА Новости, 05.05.2023
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15:47 05.05.2023 (обновлено: 16:28 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/slovakiya-1869948792.html
Глава МИД Словакии решил уйти в отставку
Глава МИД Словакии решил уйти в отставку - РИА Новости, 05.05.2023
Глава МИД Словакии решил уйти в отставку
Глава МИД Словакии Растислав Качер попросил президента об отставке, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец на портале teraz.sk. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:47
2023-05-05T16:28
в мире
словакия
зузана чапутова
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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД Словакии Растислав Качер попросил президента об отставке, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец на портале teraz.sk. В четверг о желании уйти в отставку заявил также министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан. Он принял это решение на фоне сообщений о том, что якобы аффилированная с его семьей фирма получила невозвратные государственные субсидии на сумму более 1,4 миллиона евро.Утром в пятницу президент Словакии отправилась в Лондон, где в субботу запланировано ее участие в коронации Карла III.
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в мире, словакия, зузана чапутова
В мире, Словакия, Зузана Чапутова
Глава МИД Словакии решил уйти в отставку

Глава МИД Словакии Растислав Качер попросил президента Чапутову об отставке

© AP Photo / Andreea AlexandruМинистр иностранных дел Словакии Растислав Качер
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Andreea Alexandru
Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер . Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД Словакии Растислав Качер попросил президента об отставке, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец на портале teraz.sk.
«
"Качер направил сегодня из заграничной служебной командировки президенту Зузане Чапутовой скан письма, в котором попросил отозвать его полномочия ", - приводит портал слова пресс-секретаря.
В четверг о желании уйти в отставку заявил также министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан. Он принял это решение на фоне сообщений о том, что якобы аффилированная с его семьей фирма получила невозвратные государственные субсидии на сумму более 1,4 миллиона евро.
Утром в пятницу президент Словакии отправилась в Лондон, где в субботу запланировано ее участие в коронации Карла III.
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