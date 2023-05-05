https://ria.ru/20230505/slovakiya-1869948792.html

Глава МИД Словакии решил уйти в отставку

Глава МИД Словакии решил уйти в отставку - РИА Новости, 05.05.2023

Глава МИД Словакии решил уйти в отставку

Глава МИД Словакии Растислав Качер попросил президента об отставке, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец на портале teraz.sk. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:47

2023-05-05T15:47

2023-05-05T16:28

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словакия

зузана чапутова

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БРАТИСЛАВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД Словакии Растислав Качер попросил президента об отставке, сообщил в пятницу пресс-секретарь главы государства Мартин Стрижинец на портале teraz.sk. В четверг о желании уйти в отставку заявил также министр сельского хозяйства Словакии Самуэл Влчан. Он принял это решение на фоне сообщений о том, что якобы аффилированная с его семьей фирма получила невозвратные государственные субсидии на сумму более 1,4 миллиона евро.Утром в пятницу президент Словакии отправилась в Лондон, где в субботу запланировано ее участие в коронации Карла III.

https://ria.ru/20230502/rakety-1869270625.html

словакия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, словакия, зузана чапутова