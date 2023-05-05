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Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России - РИА Новости, 05.05.2023
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Панорама Идлиба, Сирия - РИА Новости, 1920, 10.12.2018
Война в Сирии
 
22:22 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/siriya-1870077727.html
Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России
Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России - РИА Новости, 05.05.2023
Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России
Самолеты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали часто активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ, российские пилоты это фиксируют на... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:22
2023-05-05T22:22
война в сирии
в мире
россия
воздушно-космические силы россии
сша
сирия
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самолеты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали часто активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ, российские пилоты это фиксируют на востоке страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Уточняется, что США целенаправленно и систематически продолжают грубые нарушения протоколов деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов в Сирии, несмотря на соблюдение российской стороной условий Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Минобороны США от 20 октября 2015 года.
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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сша, сирия
Война в Сирии, В мире, Россия, Воздушно-космические силы России, США, Сирия
Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России

ЦПВС: пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на российские самолеты

© Фото : пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкИстребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии
Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : пресс-служба Минобороны РФ
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Истребители Су-27 ВКС России на авиабазе Хмеймим в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самолеты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали часто активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ, российские пилоты это фиксируют на востоке страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов.
«
"Одним из примеров подобных нарушений являются участившиеся случаи активации боевых систем наведения авиационного вооружения самолетов "коалиции" на самолеты ВКС России, фиксируемые российскими пилотами во время выполнения плановых полетов в восточных районах Сирии", - говорится в сообщении.
Уточняется, что США целенаправленно и систематически продолжают грубые нарушения протоколов деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов в Сирии, несмотря на соблюдение российской стороной условий Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Минобороны США от 20 октября 2015 года.
Анкара - РИА Новости, 1920, 30.04.2023
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