https://ria.ru/20230505/siriya-1870077727.html

Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России

Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России - РИА Новости, 05.05.2023

Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России

Самолеты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали часто активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ, российские пилоты это фиксируют на... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T22:22

2023-05-05T22:22

2023-05-05T22:22

война в сирии

в мире

россия

воздушно-космические силы россии

сша

сирия

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самолеты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали часто активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ, российские пилоты это фиксируют на востоке страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Уточняется, что США целенаправленно и систематически продолжают грубые нарушения протоколов деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов в Сирии, несмотря на соблюдение российской стороной условий Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Минобороны США от 20 октября 2015 года.

https://ria.ru/20230430/razvedka-1868907767.html

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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сша, сирия