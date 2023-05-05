https://ria.ru/20230505/siriya-1870077727.html
Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России
Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России - РИА Новости, 05.05.2023
Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России
Самолеты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали часто активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ, российские пилоты это фиксируют на... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:22
2023-05-05T22:22
2023-05-05T22:22
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Самолеты коалиции в Сирийской Арабской Республике стали часто активировать системы наведения вооружения на самолеты РФ, российские пилоты это фиксируют на востоке страны, сообщил на брифинге замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов. Уточняется, что США целенаправленно и систематически продолжают грубые нарушения протоколов деконфликтации и Меморандума по безопасности полетов в Сирии, несмотря на соблюдение российской стороной условий Меморандума о взаимопонимании между Минобороны РФ и Минобороны США от 20 октября 2015 года.
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в мире, россия, воздушно-космические силы россии, сша, сирия
Война в Сирии, В мире, Россия, Воздушно-космические силы России, США, Сирия
Пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на ВКС России
ЦПВС: пилоты коалиции в САР стали активировать системы наведения на российские самолеты