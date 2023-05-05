Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе
Вучич: на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце имеется нацистская символика
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика.
В ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич, который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.
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"Этого, когда задерживали, спрашивают: "Почему ты убил людей?". А на нем надета майка с приветствием Гитлеру... В Сербии ты решил Гитлера прославлять, который столько несчастья принес этому народу, им решил восхищаться и убивать людей. Монстр", - заявил сербский лидер.
Ранее местные СМИ распространили первое фото после задержания нападавшего: Блажич сидит в полицейской машине с руками за спиной в синей майке, на ней белая надпись "Generation 88 on tour".