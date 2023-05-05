https://ria.ru/20230505/simvolika-1869935055.html

Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе

Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 05.05.2023

Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:02

2023-05-05T15:02

2023-05-05T15:02

в мире

сербия

александр вучич

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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика. В ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич, который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом. Ранее местные СМИ распространили первое фото после задержания нападавшего: Блажич сидит в полицейской машине с руками за спиной в синей майке, на ней белая надпись "Generation 88 on tour".

https://ria.ru/20230505/serbiya-1869908472.html

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в мире, сербия, александр вучич