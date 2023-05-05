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Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 05.05.2023
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15:02 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/simvolika-1869935055.html
Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе
Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе - РИА Новости, 05.05.2023
Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:02
2023-05-05T15:02
в мире
сербия
александр вучич
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика. В ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич, который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом. Ранее местные СМИ распространили первое фото после задержания нападавшего: Блажич сидит в полицейской машине с руками за спиной в синей майке, на ней белая надпись "Generation 88 on tour".
https://ria.ru/20230505/serbiya-1869908472.html
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в мире, сербия, александр вучич
В мире, Сербия, Александр Вучич
Вучич сообщил о нацистской символике на одежде подозреваемого в стрельбе

Вучич: на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце имеется нацистская символика

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что на одежде подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом имеется нацистская символика.
В ночь на пятницу погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич, который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац. Глава МВД Сербии Братислав Гашич назвал произошедшее терактом.
«
"Этого, когда задерживали, спрашивают: "Почему ты убил людей?". А на нем надета майка с приветствием Гитлеру... В Сербии ты решил Гитлера прославлять, который столько несчастья принес этому народу, им решил восхищаться и убивать людей. Монстр", - заявил сербский лидер.
Ранее местные СМИ распространили первое фото после задержания нападавшего: Блажич сидит в полицейской машине с руками за спиной в синей майке, на ней белая надпись "Generation 88 on tour".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию
Вчера, 13:21
 
В миреСербияАлександр Вучич
 
 
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