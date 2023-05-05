https://ria.ru/20230505/shtammy-1869990569.html

РХБЗ: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы эпидемий

РХБЗ: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы эпидемий - РИА Новости, 05.05.2023

РХБЗ: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы эпидемий

В украинской лаборатории в Херсонской области проводились исследования в интересах Пентагона, в частности, изучались штаммы, способные вызвать эпидемии, сообщил РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:19

2023-05-05T17:19

2023-05-05T17:19

херсонская область

сша

россия

игорь кириллов

министерство обороны сша

войска рхбз

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В украинской лаборатории в Херсонской области проводились исследования в интересах Пентагона, в частности, изучались штаммы, способные вызвать эпидемии, сообщил в пятницу журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, на прошедшей неделе специалисты МО РФ совместно с сотрудниками ФСБ и Россельхознадзора обследовали территории биосферного заповедника им. Фальц-Фейна в населенном пункте Аскания-Нова (Херсонская область). Специалисты изучили изъятые из архива ветлаборатории данной организации документы, которые подтверждают отбор и передачу за рубеж биологического материала, полученного от перелетных птиц сотрудниками заповедника вплоть до 2022 года. "Основными задачами проводимых в Аскании-Нова исследований являлись сбор и передача заказчику - военному ведомству США - штаммов особо опасных и экономически значимых инфекций, изучение их возможного влияния на биологическую обстановку в регионе, а также выяснение способности отобранных патогенов вызывать масштабные вспышки среди людей, по аналогии с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сообщил Кириллов. При этом для этого игнорировались общепринятые нормы биобезопасности и требования базовых международных документов по отбору и транспортировке патогенных биоматериалов. Он призвал провести независимое международное расследование фактов военно-биологической деятельности США в связи с масштабами реализуемых Штатами проектов двойного назначения и создаваемыми ими глобальными биологические рисками.

https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html

https://ria.ru/20230413/oruzhie-1864890931.html

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херсонская область , сша, россия, игорь кириллов, министерство обороны сша, войска рхбз, фсб, в мире