РХБЗ: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы эпидемий
Минобороны: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы, вызывающие эпидемии
Пробирки. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В украинской лаборатории в Херсонской области проводились исследования в интересах Пентагона, в частности, изучались штаммы, способные вызвать эпидемии, сообщил в пятницу журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, на прошедшей неделе специалисты МО РФ совместно с сотрудниками ФСБ и Россельхознадзора обследовали территории биосферного заповедника им. Фальц-Фейна в населенном пункте Аскания-Нова (Херсонская область). Специалисты изучили изъятые из архива ветлаборатории данной организации документы, которые подтверждают отбор и передачу за рубеж биологического материала, полученного от перелетных птиц сотрудниками заповедника вплоть до 2022 года.
"Основными задачами проводимых в Аскании-Нова исследований являлись сбор и передача заказчику - военному ведомству США - штаммов особо опасных и экономически значимых инфекций, изучение их возможного влияния на биологическую обстановку в регионе, а также выяснение способности отобранных патогенов вызывать масштабные вспышки среди людей, по аналогии с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сообщил Кириллов.
При этом для этого игнорировались общепринятые нормы биобезопасности и требования базовых международных документов по отбору и транспортировке патогенных биоматериалов.
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"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что шаги Пентагона по расширению своего военно-биологического присутствия в различных регионах мира значительно повышают уровень биоугроз", - подчеркнул Кириллов.
Он призвал провести независимое международное расследование фактов военно-биологической деятельности США в связи с масштабами реализуемых Штатами проектов двойного назначения и создаваемыми ими глобальными биологические рисками.