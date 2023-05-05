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РХБЗ: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы эпидемий - РИА Новости, 05.05.2023
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17:19 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/shtammy-1869990569.html
РХБЗ: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы эпидемий
РХБЗ: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы эпидемий - РИА Новости, 05.05.2023
РХБЗ: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы эпидемий
В украинской лаборатории в Херсонской области проводились исследования в интересах Пентагона, в частности, изучались штаммы, способные вызвать эпидемии, сообщил РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:19
2023-05-05T17:19
херсонская область
сша
россия
игорь кириллов
министерство обороны сша
войска рхбз
фсб
в мире
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В украинской лаборатории в Херсонской области проводились исследования в интересах Пентагона, в частности, изучались штаммы, способные вызвать эпидемии, сообщил в пятницу журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, на прошедшей неделе специалисты МО РФ совместно с сотрудниками ФСБ и Россельхознадзора обследовали территории биосферного заповедника им. Фальц-Фейна в населенном пункте Аскания-Нова (Херсонская область). Специалисты изучили изъятые из архива ветлаборатории данной организации документы, которые подтверждают отбор и передачу за рубеж биологического материала, полученного от перелетных птиц сотрудниками заповедника вплоть до 2022 года. "Основными задачами проводимых в Аскании-Нова исследований являлись сбор и передача заказчику - военному ведомству США - штаммов особо опасных и экономически значимых инфекций, изучение их возможного влияния на биологическую обстановку в регионе, а также выяснение способности отобранных патогенов вызывать масштабные вспышки среди людей, по аналогии с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сообщил Кириллов. При этом для этого игнорировались общепринятые нормы биобезопасности и требования базовых международных документов по отбору и транспортировке патогенных биоматериалов. Он призвал провести независимое международное расследование фактов военно-биологической деятельности США в связи с масштабами реализуемых Штатами проектов двойного назначения и создаваемыми ими глобальными биологические рисками.
https://ria.ru/20230327/vich-1860912312.html
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херсонская область , сша, россия, игорь кириллов, министерство обороны сша, войска рхбз, фсб, в мире
Херсонская область , США, Россия, Игорь Кириллов, Министерство обороны США, Войска РХБЗ, ФСБ, В мире
РХБЗ: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы эпидемий

Минобороны: в Херсонской области в интересах США исследовали штаммы, вызывающие эпидемии

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПробирки
Пробирки - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. В украинской лаборатории в Херсонской области проводились исследования в интересах Пентагона, в частности, изучались штаммы, способные вызвать эпидемии, сообщил в пятницу журналистам начальник войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По его словам, на прошедшей неделе специалисты МО РФ совместно с сотрудниками ФСБ и Россельхознадзора обследовали территории биосферного заповедника им. Фальц-Фейна в населенном пункте Аскания-Нова (Херсонская область). Специалисты изучили изъятые из архива ветлаборатории данной организации документы, которые подтверждают отбор и передачу за рубеж биологического материала, полученного от перелетных птиц сотрудниками заповедника вплоть до 2022 года.
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"Основными задачами проводимых в Аскании-Нова исследований являлись сбор и передача заказчику - военному ведомству США - штаммов особо опасных и экономически значимых инфекций, изучение их возможного влияния на биологическую обстановку в регионе, а также выяснение способности отобранных патогенов вызывать масштабные вспышки среди людей, по аналогии с пандемией новой коронавирусной инфекции", - сообщил Кириллов.
При этом для этого игнорировались общепринятые нормы биобезопасности и требования базовых международных документов по отбору и транспортировке патогенных биоматериалов.
«
"Хотелось бы еще раз подчеркнуть, что шаги Пентагона по расширению своего военно-биологического присутствия в различных регионах мира значительно повышают уровень биоугроз", - подчеркнул Кириллов.
Он призвал провести независимое международное расследование фактов военно-биологической деятельности США в связи с масштабами реализуемых Штатами проектов двойного назначения и создаваемыми ими глобальными биологические рисками.
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Херсонская областьСШАРоссияИгорь КирилловМинистерство обороны СШАВойска РХБЗФСБВ мире
 
 
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