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В России начали серийный выпуск титановых шлемов "Эльбрус-Т"
В России начали серийный выпуск титановых шлемов "Эльбрус-Т" - РИА Новости, 05.05.2023
В России начали серийный выпуск титановых шлемов "Эльбрус-Т"
Концерн "Калашников" начал серийный выпуск титановых шлемов "Эльбрус-Т" с повышенной стойкостью к осколкам, сообщили в пресс-службе концерна. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:27
2023-05-05T12:27
2023-05-05T12:31
россия
технологии
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Концерн "Калашников" начал серийный выпуск титановых шлемов "Эльбрус-Т" с повышенной стойкостью к осколкам, сообщили в пресс-службе концерна."АО "НИИ стали" (входит в "Калашников") начало серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т". Титановый шлем имеет ряд преимуществ перед полностью композиционными шлемами. Одно из них – более высокая стойкость к осколкам естественного дробления, имеющим острые режущие кромки (осколки ручных гранат, гранатометных выстрелов ВОГ, мин, осколочно-фугасных снарядов)", - сказали в "Калашникове".Там добавили, что новые шлемы адаптированы под уровень защиты Бр2 нового российского ГОСТ Р 57560-2017. При этом титановый шлем превосходит своих конкурентов по эксплуатационным характеристикам.В концерне отметили, что имеющиеся производственные мощности и налаженные цепочки поставок позволят сократить цикл производства этого шлема до 3 месяцев.АО "НИИ стали" – головное в России предприятие по материалам и конструкциям защиты вооружения и военной техники сухопутных войск, ведет разработку комплексов броневой, динамической, электромагнитной, противорадиационной защиты, защиты от высокоточного оружия средствами снижения заметности.
https://ria.ru/20230505/forma-1869831579.html
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россия, технологии
В России начали серийный выпуск титановых шлемов "Эльбрус-Т"
Концерн "Калашников" начал серийный выпуск титановых шлемов "Эльбрус-Т"
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости.
Концерн "Калашников" начал серийный выпуск титановых шлемов "Эльбрус-Т" с повышенной стойкостью к осколкам, сообщили
в пресс-службе концерна.
"АО "НИИ стали" (входит в "Калашников") начало серийное производство титановых бронешлемов "Эльбрус-Т". Титановый шлем имеет ряд преимуществ перед полностью композиционными шлемами. Одно из них – более высокая стойкость к осколкам естественного дробления, имеющим острые режущие кромки (осколки ручных гранат, гранатометных выстрелов ВОГ, мин, осколочно-фугасных снарядов)", - сказали в "Калашникове".
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Там добавили, что новые шлемы адаптированы под уровень защиты Бр2 нового российского ГОСТ Р 57560-2017. При этом титановый шлем превосходит своих конкурентов по эксплуатационным характеристикам.
В концерне отметили, что имеющиеся производственные мощности и налаженные цепочки поставок позволят сократить цикл производства этого шлема до 3 месяцев.
АО "НИИ стали" – головное в России предприятие по материалам и конструкциям защиты вооружения и военной техники сухопутных войск, ведет разработку комплексов броневой, динамической, электромагнитной, противорадиационной защиты, защиты от высокоточного оружия средствами снижения заметности.
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