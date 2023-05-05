https://ria.ru/20230505/shkola-1869912071.html

Директор школы при посольстве России в Польше рассказал о начале занятий

Директор школы при посольстве России в Польше рассказал о начале занятий - РИА Новости, 05.05.2023

Директор школы при посольстве России в Польше рассказал о начале занятий

После захвата школы при посольстве РФ в Варшаве подготовка к возобновлению занятий в новом здании идет по плану, сообщил РИА Новости директор школы Леонид... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:35

2023-05-05T13:35

2023-05-05T13:35

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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. После захвата школы при посольстве РФ в Варшаве подготовка к возобновлению занятий в новом здании идет по плану, сообщил РИА Новости директор школы Леонид Щукин. Он подтвердил, что школьные занятия возобновятся 10 мая. "10 мая школа приступит к занятиям в соответствии с расписанием в подготовленных помещениях, оборудованным всем необходимым для проведения полноценных учебных занятия, а также внеурочной деятельности, факультативов", - отметил собеседник агентства. В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".

https://ria.ru/20230505/posol-1869838130.html

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