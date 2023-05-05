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Директор школы при посольстве России в Польше рассказал о начале занятий - РИА Новости, 05.05.2023
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13:35 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/shkola-1869912071.html
Директор школы при посольстве России в Польше рассказал о начале занятий
Директор школы при посольстве России в Польше рассказал о начале занятий - РИА Новости, 05.05.2023
Директор школы при посольстве России в Польше рассказал о начале занятий
После захвата школы при посольстве РФ в Варшаве подготовка к возобновлению занятий в новом здании идет по плану, сообщил РИА Новости директор школы Леонид... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:35
2023-05-05T13:35
в мире
россия
варшава
польша
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. После захвата школы при посольстве РФ в Варшаве подготовка к возобновлению занятий в новом здании идет по плану, сообщил РИА Новости директор школы Леонид Щукин. Он подтвердил, что школьные занятия возобновятся 10 мая. "10 мая школа приступит к занятиям в соответствии с расписанием в подготовленных помещениях, оборудованным всем необходимым для проведения полноценных учебных занятия, а также внеурочной деятельности, факультативов", - отметил собеседник агентства. В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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в мире, россия, варшава, польша
В мире, Россия, Варшава, Польша
Директор школы при посольстве России в Польше рассказал о начале занятий

Директор Щукин: подготовка к занятиям в школе при посольстве в Польше идет по плану

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПредставители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости
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Представители мэрии в сопровождении полиции стоят возле ворот школы при российском посольстве в Варшаве
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. После захвата школы при посольстве РФ в Варшаве подготовка к возобновлению занятий в новом здании идет по плану, сообщил РИА Новости директор школы Леонид Щукин.
«
"У нас все уже практически готово. Мы уже облагораживаем помещения", - рассказал директор.
Он подтвердил, что школьные занятия возобновятся 10 мая. "10 мая школа приступит к занятиям в соответствии с расписанием в подготовленных помещениях, оборудованным всем необходимым для проведения полноценных учебных занятия, а также внеурочной деятельности, факультативов", - отметил собеседник агентства.
В субботу в Варшаве местные власти и полиция ворвались в школу при российском посольстве, сломав дверь. Сотрудники школы были вынуждены покинуть здание по требованию польской стороны. В МИД России заявили, что "столь наглый" шаг Варшавы "не останется без нашей жесткой реакции и последствий для польских властей и интересов Польши в России".
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