https://ria.ru/20230505/shestvie-1869953666.html
Глава "Шор" заявил о проведении 9 мая своего шествия "Бессмертного полка"
Глава "Шор" заявил о проведении 9 мая своего шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2023
Глава "Шор" заявил о проведении 9 мая своего шествия "Бессмертного полка"
Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:57
2023-05-05T15:57
2023-05-05T15:57
в мире
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илан шор
день победы
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КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка", и подчеркнул, что это будет не партийное мероприятие, а акция памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. В среду состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции марш "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева. По его словам, маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность" - был выбран неслучайно. Политик уточнил, что это акция должна объединить все силы общества и призвал всех собраться вместе, чтобы в этот праздник пройти маршем к мемориалу и вспомнить тех, кого обязаны чтить вечно. "Это не партийная акция, так давайте же объединимся в этот день во имя Великой Победы",- подчеркнул он. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
https://ria.ru/20230505/polk-1869891937.html
https://ria.ru/20230505/polk-1869887190.html
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в мире, кишинев, молдавия, илан шор, день победы
В мире, Кишинев, Молдавия, Илан Шор, День Победы
Глава "Шор" заявил о проведении 9 мая своего шествия "Бессмертного полка"
Оппозиционер Илан Шор заявил о проведении 9 мая своего шествия "Бессмертного полка"
КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости.
Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале
, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка", и подчеркнул, что это будет не партийное мероприятие, а акция памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира.
Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. В среду состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции марш "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева.
В Донецке "Бессмертный полк" проходит в формате автопробега
«
"День Победы - это великий праздник, потому что наши бабушки и дедушки принесли нам мир от Владивостока
до Лиссабона
. Они освободили Европу
от фашистских оккупантов. Мы обязаны чтить и хранить память о тех, кто подарил нам свободу от фашизма. Речь идет о наших предках. Вот почему 9 мая наша команда организует традиционный марш. В этом году мы решили провести акцию "Бессмертный полк", когда люди несут фотографии своих близких, погибших в этих жестоких боях против фашизма", - отметил Шор.
По его словам, маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность" - был выбран неслучайно.
«
"Длина этого маршрута составляет 640 метров, а в шествии примут участие пожилые люди, которым трудно преодолевать большие расстояния. Тем не менее, праздник посвящен им, поскольку многие из них пережили Вторую мировую войну. В связи с этим я призываю всех политических лидеров думать не только о картинке в телевизоре, но и о том, что людям трудно проходить большие расстояния. Мы должны предоставить им как можно более короткую дистанцию, но чтобы это был марш. Поэтому, на наш взгляд, этот маршрут является оптимальным", - пояснил Шор.
Политик уточнил, что это акция должна объединить все силы общества и призвал всех собраться вместе, чтобы в этот праздник пройти маршем к мемориалу и вспомнить тех, кого обязаны чтить вечно. "Это не партийная акция, так давайте же объединимся в этот день во имя Великой Победы",- подчеркнул он.
"Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России
и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске
по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.
Франция разрешила провести "Бессмертный полк" в традиционном формате