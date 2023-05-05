https://ria.ru/20230505/shestvie-1869953666.html

Глава "Шор" заявил о проведении 9 мая своего шествия "Бессмертного полка"

Глава "Шор" заявил о проведении 9 мая своего шествия "Бессмертного полка" - РИА Новости, 05.05.2023

Глава "Шор" заявил о проведении 9 мая своего шествия "Бессмертного полка"

Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:57

2023-05-05T15:57

2023-05-05T15:57

в мире

кишинев

молдавия

илан шор

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571714578_17:0:979:541_1920x0_80_0_0_3492e0ac158a27f89cd50de600753573.jpg

КИШИНЕВ, 5 мая – РИА Новости. Председатель оппозиционной в Молдавии партии "Шор" Илан Шор заявил в своем Telegram-канале, что 9 мая в Кишиневе политформирование организует свое шествие "Бессмертного полка", и подчеркнул, что это будет не партийное мероприятие, а акция памяти тех, кто отдал жизнь во имя мира. Ранее национальный координационный комитет "Победа" объявил об организации 9 мая "Марша Победы" и шествия "Бессмертный полк" и призвал выйти одной общей колонной, без какой-либо партийной символики. В среду состоялось заседание комитета "Победа", на котором представители партии социалистов, партии коммунистов, а также различных общественных движений пришли к согласию о проведении единой общенациональной акции марш "Бессмертного полка". По замыслу организаторов, шествие стартует с площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева. По его словам, маршрут шествия - от пересечения проспекта Штефана чел Маре и улицы Измаильской до мемориала "Вечность" - был выбран неслучайно. Политик уточнил, что это акция должна объединить все силы общества и призвал всех собраться вместе, чтобы в этот праздник пройти маршем к мемориалу и вспомнить тех, кого обязаны чтить вечно. "Это не партийная акция, так давайте же объединимся в этот день во имя Великой Победы",- подчеркнул он. "Бессмертный полк" - общенародная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья для увековечивания памяти участников и жертв Великой Отечественной войны. Впервые она прошла 9 мая 2012 года в Томске по инициативе местных журналистов, а в 2013 году стала всероссийской.

https://ria.ru/20230505/polk-1869891937.html

https://ria.ru/20230505/polk-1869887190.html

кишинев

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, кишинев, молдавия, илан шор, день победы