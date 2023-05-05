https://ria.ru/20230505/serbiya-1869975412.html
Полиция Сербии нашла у нападавшего в Младеноваце автомат и боеприпасы
Полиция Сербии нашла у нападавшего в Младеноваце автомат и боеприпасы - РИА Новости, 05.05.2023
Полиция Сербии нашла у нападавшего в Младеноваце автомат и боеприпасы
Полиция Сербии нашла в домах у нападавшего в Младеноваце автомат, карабин, пистолет и боеприпасы, а также четыре ручных гранаты, заявило ведомство. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:49
2023-05-05T16:49
2023-05-05T16:49
сербия
в мире
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Полиция Сербии нашла в домах у нападавшего в Младеноваце автомат, карабин, пистолет и боеприпасы, а также четыре ручных гранаты, заявило ведомство. В ночь на пятницу в селах муниципалитета Младеновац под Белградом погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац. "Полиция при обыске дачи в селе Шевшин, которую использовал задержанный, нашла карабин с оптическим прицелом, пистолет, сигнальный пистолет, два глушителя, охотничий нож и другие детали оружия, 164 патрона различного калибра, 13 охотничьих патронов, 12 гильз, 4 сигнальных патрона и 25 патронов для карабина", - указало ведомство. "Также при обыске дома и вспомогательного объекта в селе Виниште полиция обнаружила четыре ручных гранаты, несколько упаковок с патронами для пистолета, ружейные патроны, обойму для пистолета, две обоймы, вероятнее всего, для автомата и автомат без фабричного номера", - говорится в сообщении. За два дня до этого Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда. 3 мая семиклассник из отцовского пистолета убил в школе восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. Нападавший был задержан, однако, по данным прокуратуры Белграда, ему еще не исполнилось 14 лет, по сербскому законодательству он пока не подлежит уголовной ответственности. Подросток будет помещен в специальное отделение психиатрии. В стране был объявлен трехдневный траур с 5 по 7 мая.
https://ria.ru/20230505/serbiya-1869908472.html
https://ria.ru/20230505/napadenie-1869897580.html
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сербия, в мире
Полиция Сербии нашла у нападавшего в Младеноваце автомат и боеприпасы
Полиция Сербии нашла в домах у нападавшего в Младеноваце автомат, карабин и боеприпасы
БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Полиция Сербии нашла в домах у нападавшего в Младеноваце автомат, карабин, пистолет и боеприпасы, а также четыре ручных гранаты, заявило ведомство.
В ночь на пятницу в селах муниципалитета Младеновац под Белградом погибли восемь человек, ранены 14. В убийстве подозревается 21-летний Урош Блажич который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе. В регионе был объявлен план "Вихрь", нападавшего задержали под городом Крагуевац.
Вучич заявил о планах "разоружить" Сербию
"Полиция при обыске дачи в селе Шевшин, которую использовал задержанный, нашла карабин с оптическим прицелом, пистолет, сигнальный пистолет, два глушителя, охотничий нож и другие детали оружия, 164 патрона различного калибра, 13 охотничьих патронов, 12 гильз, 4 сигнальных патрона и 25 патронов для карабина", - указало ведомство.
"Также при обыске дома и вспомогательного объекта в селе Виниште полиция обнаружила четыре ручных гранаты, несколько упаковок с патронами для пистолета, ружейные патроны, обойму для пистолета, две обоймы, вероятнее всего, для автомата и автомат без фабричного номера", - говорится в сообщении.
За два дня до этого Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда. 3 мая семиклассник из отцовского пистолета убил в школе восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены. Нападавший был задержан, однако, по данным прокуратуры Белграда, ему еще не исполнилось 14 лет, по сербскому законодательству он пока не подлежит уголовной ответственности. Подросток будет помещен в специальное отделение психиатрии. В стране был объявлен трехдневный траур с 5 по 7 мая.
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