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СМИ: подозреваемого в стрельбе под Белградом ищут свыше 600 полицейских - РИА Новости, 05.05.2023
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07:38 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/serbiya-1869819572.html
СМИ: подозреваемого в стрельбе под Белградом ищут свыше 600 полицейских
СМИ: подозреваемого в стрельбе под Белградом ищут свыше 600 полицейских - РИА Новости, 05.05.2023
СМИ: подозреваемого в стрельбе под Белградом ищут свыше 600 полицейских
Свыше 600 сотрудников МВД задействовано, а также антитеррористическое подразделение задействованы в поисках подозреваемого в стрельбе в муниципалитете... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:38
2023-05-05T07:38
белград (город)
александр вулин
сербия
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Свыше 600 сотрудников МВД задействовано, а также антитеррористическое подразделение задействованы в поисках подозреваемого в стрельбе в муниципалитете Младеновац под Белградом, передает Радио и телевидение Сербии. По данным национального ТВ, в ночь на пятницу погибли 8 человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. В регионе объявлен план "Вихрь". Села Дубона и Шепшин расположены в общине Младеновац, входящей в столичный округ. "Свыше 600 бойцов, в том числе специальных подразделений, ищут нападавшего, тщательно досматривают район. Применяются вертолеты МВД и камеры ночного видения... Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи", - передает национальный телеканал. Ожидается сообщение МВД. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
https://ria.ru/20230503/strelba-1869434524.html
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белград (город), александр вулин, сербия, в мире
Белград (город), Александр Вулин, Сербия, В мире
СМИ: подозреваемого в стрельбе под Белградом ищут свыше 600 полицейских

РТС: подозреваемого в стрельбе в Младеноваце под Белградом ищут свыше 600 полицейских

© РИА Новости / Олег Иванов | Перейти в медиабанкАнтитеррористическое подразделение полиции Сербии
Антитеррористическое подразделение полиции Сербии - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Олег Иванов
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Антитеррористическое подразделение полиции Сербии . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Свыше 600 сотрудников МВД задействовано, а также антитеррористическое подразделение задействованы в поисках подозреваемого в стрельбе в муниципалитете Младеновац под Белградом, передает Радио и телевидение Сербии.
По данным национального ТВ, в ночь на пятницу погибли 8 человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. В регионе объявлен план "Вихрь".
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Села Дубона и Шепшин расположены в общине Младеновац, входящей в столичный округ.
"Свыше 600 бойцов, в том числе специальных подразделений, ищут нападавшего, тщательно досматривают район. Применяются вертолеты МВД и камеры ночного видения... Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи", - передает национальный телеканал. Ожидается сообщение МВД.
Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.
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