https://ria.ru/20230505/serbiya-1869819572.html

СМИ: подозреваемого в стрельбе под Белградом ищут свыше 600 полицейских

СМИ: подозреваемого в стрельбе под Белградом ищут свыше 600 полицейских - РИА Новости, 05.05.2023

СМИ: подозреваемого в стрельбе под Белградом ищут свыше 600 полицейских

Свыше 600 сотрудников МВД задействовано, а также антитеррористическое подразделение задействованы в поисках подозреваемого в стрельбе в муниципалитете... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:38

2023-05-05T07:38

2023-05-05T07:38

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БЕЛГРАД, 5 мая - РИА Новости. Свыше 600 сотрудников МВД задействовано, а также антитеррористическое подразделение задействованы в поисках подозреваемого в стрельбе в муниципалитете Младеновац под Белградом, передает Радио и телевидение Сербии. По данным национального ТВ, в ночь на пятницу погибли 8 человек, ранены 13. В убийстве подозревается 21-летний Урош Б., который стрелял из автоматического оружия на ходу из машины. Предполагается, что молодой человек поссорился со своим ровесником-полицейским во дворе местной школы. После этого подозреваемый взял дома огнестрельное оружие и застрелил своего "обидчика" и его сестру. Беглец продолжил стрельбу в соседнем селе Шепшин. В регионе объявлен план "Вихрь". Села Дубона и Шепшин расположены в общине Младеновац, входящей в столичный округ. "Свыше 600 бойцов, в том числе специальных подразделений, ищут нападавшего, тщательно досматривают район. Применяются вертолеты МВД и камеры ночного видения... Министр здравоохранения Даница Груйичич и глава Агентства безопасности и информации (БИА, контрразведка) Александр Вулин ночью прибыли в Центр неотложной помощи", - передает национальный телеканал. Ожидается сообщение МВД. Третьего мая Сербию потрясла трагедия в одной из школ Белграда, 14-летний ученик которой из отцовского пистолета убил восемь детей и охранника, еще шестеро детей и учитель были ранены.

https://ria.ru/20230503/strelba-1869434524.html

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белград (город), александр вулин, сербия, в мире