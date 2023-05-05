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В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции - РИА Новости, 05.05.2023
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Липецкая область
 
17:06 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/selkhozproduktsiya-1869982151.html
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции - РИА Новости, 05.05.2023
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции
В Липецкой области в первом квартале 2023 года отмечен рост производства в пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T17:06
2023-05-05T17:06
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
россия
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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. В Липецкой области в первом квартале 2023 года отмечен рост производства в пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил глава региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что производство замороженных фруктов и ягод выросло на 17%, фруктовых и овощных нектаров – на 27,5%.Увеличился выпуск растительных масел. По этому показателю регион входит в десятку лучших в стране. Всего за январь-март 2023 года было произведено 142,4 тысячи тонн - на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.В частности, положительную динамику показывает выпуск подсолнечного масла, который увеличился на 28% - до 79,2 тысячи тонн. Растет и производство рапсового масла. В прошлом году Липецкая область заняла первое место в стране по этому показателю. А за первые три месяца 2023 года заводы региона уже произвели более 45 тысяч тонн рапсового масла, что на 14% выше уровня прошлого года.По словам Артамонова, самый большой рост демонстрирует производство сахара. С января по март 2023 года его произвели в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Выпуск свекловичного жома вырос в 6,6 раза. Его используют на корм скоту и отправляют на экспорт. И по производству сахара, и по производству свекловичного жома Липецкая область стабильно входит в тройку лучших в России. В 4,9 раза вырос выпуск мелассы, основной объем которой идет на производство дрожжей. По их выпуску регион в 2022 году также занял первое место в России, а в нынешнем – увеличил еще на 13%.Валовой сбор овощей закрытого грунта, по производству которых регион уже несколько лет удерживает первое место в РФ, сегодня составил почти 60 тысяч тонн."Пищевая и перерабатывающая промышленность Липецкой области является одной из стратегических отраслей экономики, призванной обеспечивать устойчивое снабжение населения необходимыми по количеству и качеству продуктами питания", – отметил Артамонов.
https://ria.ru/20230504/podderzhka-1869713159.html
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липецкая область, игорь артамонов, россия
Липецкая область, Липецкая область, Игорь Артамонов, Россия

В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции

© Фото : официальный сайт правительства Липецкой областиВ Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : официальный сайт правительства Липецкой области
В Липецкой области наращивают производство сельхозпродукции
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. В Липецкой области в первом квартале 2023 года отмечен рост производства в пищевой и перерабатывающей промышленности, сообщил глава региона Игорь Артамонов.

Он уточнил, что производство замороженных фруктов и ягод выросло на 17%, фруктовых и овощных нектаров – на 27,5%.
Увеличился выпуск растительных масел. По этому показателю регион входит в десятку лучших в стране. Всего за январь-март 2023 года было произведено 142,4 тысячи тонн - на 40,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В частности, положительную динамику показывает выпуск подсолнечного масла, который увеличился на 28% - до 79,2 тысячи тонн. Растет и производство рапсового масла. В прошлом году Липецкая область заняла первое место в стране по этому показателю. А за первые три месяца 2023 года заводы региона уже произвели более 45 тысяч тонн рапсового масла, что на 14% выше уровня прошлого года.
По словам Артамонова, самый большой рост демонстрирует производство сахара. С января по март 2023 года его произвели в 2,7 раза больше, чем за аналогичный период 2022 года. Выпуск свекловичного жома вырос в 6,6 раза. Его используют на корм скоту и отправляют на экспорт. И по производству сахара, и по производству свекловичного жома Липецкая область стабильно входит в тройку лучших в России. В 4,9 раза вырос выпуск мелассы, основной объем которой идет на производство дрожжей. По их выпуску регион в 2022 году также занял первое место в России, а в нынешнем – увеличил еще на 13%.
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Валовой сбор овощей закрытого грунта, по производству которых регион уже несколько лет удерживает первое место в РФ, сегодня составил почти 60 тысяч тонн.

"Пищевая и перерабатывающая промышленность Липецкой области является одной из стратегических отраслей экономики, призванной обеспечивать устойчивое снабжение населения необходимыми по количеству и качеству продуктами питания", – отметил Артамонов.
 
Липецкая областьЛипецкая областьИгорь АртамоновРоссия
 
 
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