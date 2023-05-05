Глава ЮНКТАД обсудила с Вершининым продуктовую сделку
Глава ЮНКТАД Гринспан обсудила с замглавы МИД Вершининым выполнение продуктовой сделки
© AP Photo / Khalil HamraСудно с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле
© AP Photo / Khalil Hamra
Судно с зерном из Украины перед проверкой официальными лицами ООН на стоянке в Стамбуле. Архивное фото
ООН, 5 мая – РИА Новости. Генсек Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНТКАД) Ребека Гринспан в ходе переговоров с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым обсудила исполнение "продуктовой сделки", заявил на брифинге заместитель официального представителя генсек ООН Фархан Хак.
"Ребека Гринспан отправилась в Москву 5 мая в рамках продолжающихся консультаций с высокопоставленными представителями РФ по поводу участия ООН в содействии беспрепятственному экспорту российского продовольствия и удобрений, в том числе аммиака на глобальные рынки", - сказал Хак.
"Гринспан встретилась с замглавы МИД РФ Сергеем Вершининым и выразила сильную приверженность генсека ООН полному исполнению договоренности", - добавил он.
Переговоры Гринспан по теме меморандума Россия - ООН в доме приемов МИД РФ в Москве длились более четырех часов, сообщалось ранее.
Меморандум является частью стамбульской пакетной договоренности и предполагает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, переподключение Россельхозбанка к SWIFT и выполнение ряда других условий. Как заявила ранее российская сторона, отсутствие прогресса в реализации этих положений ставит под вопрос продление другой части стамбульских договоренностей – черноморской зерновой инициативы по вывозу украинского зерна и удобрений, срок реализации которой истекает 18 мая. Переговоры по черноморской инициативе с участием представителей России, Турции, ООН и Украины запланированы сегодня в Стамбуле.