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Пострадавший на саммите ПАЧЭС член делегации России чувствует себя хорошо - РИА Новости, 05.05.2023
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12:38 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/samochuvstvie-1869892893.html
Пострадавший на саммите ПАЧЭС член делегации России чувствует себя хорошо
Пострадавший на саммите ПАЧЭС член делегации России чувствует себя хорошо - РИА Новости, 05.05.2023
Пострадавший на саммите ПАЧЭС член делегации России чувствует себя хорошо
Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, инцидент был обсужден послом РФ в... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:38
2023-05-05T12:38
в мире
россия
анкара (провинция)
ольга тимофеева (депутат гд)
пачэс
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АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, инцидент был обсужден послом РФ в Анкаре со спикером парламента Турции, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева. Ранее в четверг источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание. "Что касается нас и Валерия Ставицкого, он чувствует себя хорошо, под контролем врачей в настоящее время находится в гостинице", - сказала Тимофеева российским журналистам. По ее словам, ряд представителей российской делегации продолжают участвовать в работе саммита. "Мы посчитали, что если мы уйдем, не будет позиции России. А позиция России должна звучать очень громко. И никто не вправе разговаривать по-другому с великой державой. Вчера посол разговаривал со спикером парламента Турции, они организаторы этого мероприятия, они должны были обеспечивать безопасность. Это к ним, конечно, очень большой вопрос, как такое могло случиться? Знаю, что приходили на место сотрудники правоохранительных органов, спрашивала очевидцев о драке. На самом деле никто не имеет права ставить ни одно событие, ни одну провокацию без внимания", - сказала она. ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии и Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
https://ria.ru/20230504/paches-1869778535.html
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анкара (провинция)
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в мире, россия, анкара (провинция), ольга тимофеева (депутат гд), пачэс
В мире, Россия, Анкара (провинция), Ольга Тимофеева (депутат ГД), ПАЧЭС
Пострадавший на саммите ПАЧЭС член делегации России чувствует себя хорошо

Тимофеева: член делегации России, на которого напал украинец на саммите ПАЧЭС, в порядке

© Фото : Türkiye Büyük Millet MeclisiЧлены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Члены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Türkiye Büyük Millet Meclisi
Члены украинской делегации на саммите ПАЧЭС в Анкаре
Читать ria.ru в
АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, инцидент был обсужден послом РФ в Анкаре со спикером парламента Турции, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
Ранее в четверг источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание.
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"Что касается нас и Валерия Ставицкого, он чувствует себя хорошо, под контролем врачей в настоящее время находится в гостинице", - сказала Тимофеева российским журналистам.
По ее словам, ряд представителей российской делегации продолжают участвовать в работе саммита.
"Мы посчитали, что если мы уйдем, не будет позиции России. А позиция России должна звучать очень громко. И никто не вправе разговаривать по-другому с великой державой. Вчера посол разговаривал со спикером парламента Турции, они организаторы этого мероприятия, они должны были обеспечивать безопасность. Это к ним, конечно, очень большой вопрос, как такое могло случиться? Знаю, что приходили на место сотрудники правоохранительных органов, спрашивала очевидцев о драке. На самом деле никто не имеет права ставить ни одно событие, ни одну провокацию без внимания", - сказала она.
ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии и Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.
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