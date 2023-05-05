Пострадавший на саммите ПАЧЭС член делегации России чувствует себя хорошо
Тимофеева: член делегации России, на которого напал украинец на саммите ПАЧЭС, в порядке
АНКАРА, 5 мая – РИА Новости. Член российской делегации, подвергшийся нападению украинского депутата на саммите ПАЧЭС в Анкаре, чувствует себя хорошо, инцидент был обсужден послом РФ в Анкаре со спикером парламента Турции, сообщила в пятницу глава делегации РФ в ПАЧЭС Ольга Тимофеева.
Ранее в четверг источник в российской делегации заявил РИА Новости, что его коллега подвергся нападению с украинской стороны в кулуарах саммита Парламентской ассамблеи Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) в Анкаре. Посольство РФ в Анкаре позднее подтвердило факт нападения представителей украинской делегации на члена российской делегации на саммите ПАЧЭС, он прошел медобследование, ему оказана консульская помощь. В дипмиссии сообщили, что внимание турецких властей должным образом привлечено к этому случаю, и выразили надежду, что виновные понесут заслуженное наказание.
"Что касается нас и Валерия Ставицкого, он чувствует себя хорошо, под контролем врачей в настоящее время находится в гостинице", - сказала Тимофеева российским журналистам.
По ее словам, ряд представителей российской делегации продолжают участвовать в работе саммита.
"Мы посчитали, что если мы уйдем, не будет позиции России. А позиция России должна звучать очень громко. И никто не вправе разговаривать по-другому с великой державой. Вчера посол разговаривал со спикером парламента Турции, они организаторы этого мероприятия, они должны были обеспечивать безопасность. Это к ним, конечно, очень большой вопрос, как такое могло случиться? Знаю, что приходили на место сотрудники правоохранительных органов, спрашивала очевидцев о драке. На самом деле никто не имеет права ставить ни одно событие, ни одну провокацию без внимания", - сказала она.
ПАЧЭС создана в 1993 году по инициативе России и Турции. В ее состав сегодня входят делегации парламентов 13 стран: Азербайджана, Албании, Армении, Болгарии, Греции, Грузии, Молдавии, Румынии, России, Северной Македонии, Сербии, Турции, Украины. Статус наблюдателей имеют парламенты Белоруссии, Германии, Египта, Израиля, Словакии и Франции, а также 13 организаций. Председательство в ПАЧЭС на ближайшие полгода переходит от Турции к Украине.