Сенатор Румынии обсудила с послом России насильственную украинизацию румын
Сенатор Румынии Шошоакэ обсудила с послом России Кузьминым судьбу украинизированных румын
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетиДиана Йовановичи-Шошоакэ
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети
Диана Йовановичи-Шошоакэ. Архивное фото
КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ обсудила с послом РФ в Бухаресте Валерием Кузьминым насильственную украинизацию этнических румын из-за их связей с Русской православной церковью, сообщила в пятницу пресс-служба партии S.O.S. Romania, которую представляет политик.
Ранее Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных сайта "Миротворец". Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
В посольстве Российской Федерации в Бухаресте состоялся ежегодный юбилейный прием в честь победы союзников во Второй мировой войне, на мероприятие была приглашена и Шошоакэ, у которой состоялась беседа с послом.
"Сенатор выразила обеспокоенность положением этнических румын на Украине и подняла вопрос об их незащищенности в результате незаинтересованности румынских официальных лиц в их судьбе, учитывая, что румыны на Украине являются объектом враждебного отношения со стороны украинских властей, в первую очередь из-за их сопротивления попыткам насильственной украинизации, но и из-за связей с Русской православной церковью", - сообщается на сайте партии.
В свою очередь посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин сообщил, что Российская Федерация проявляет такие же опасения и заботу об этнических русских на Украине.