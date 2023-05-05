https://ria.ru/20230505/rumyny-1870042464.html

Сенатор Румынии обсудила с послом России насильственную украинизацию румын

Сенатор Румынии обсудила с послом России насильственную украинизацию румын - РИА Новости, 05.05.2023

Сенатор Румынии обсудила с послом России насильственную украинизацию румын

Сенатор Румынии Диана Шошоакэ обсудила с послом РФ в Бухаресте Валерием Кузьминым насильственную украинизацию этнических румын из-за их связей с Русской... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T19:01

2023-05-05T19:01

2023-05-05T19:01

в мире

украина

русская православная церковь

россия

румыния

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/18/1860485066_0:100:1923:1182_1920x0_80_0_0_be3834428395e7ff8544fd26a9ba8ec8.jpg

КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ обсудила с послом РФ в Бухаресте Валерием Кузьминым насильственную украинизацию этнических румын из-за их связей с Русской православной церковью, сообщила в пятницу пресс-служба партии S.O.S. Romania, которую представляет политик. Ранее Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных сайта "Миротворец". Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. В посольстве Российской Федерации в Бухаресте состоялся ежегодный юбилейный прием в честь победы союзников во Второй мировой войне, на мероприятие была приглашена и Шошоакэ, у которой состоялась беседа с послом. "Сенатор выразила обеспокоенность положением этнических румын на Украине и подняла вопрос об их незащищенности в результате незаинтересованности румынских официальных лиц в их судьбе, учитывая, что румыны на Украине являются объектом враждебного отношения со стороны украинских властей, в первую очередь из-за их сопротивления попыткам насильственной украинизации, но и из-за связей с Русской православной церковью", - сообщается на сайте партии. В свою очередь посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин сообщил, что Российская Федерация проявляет такие же опасения и заботу об этнических русских на Украине.

https://ria.ru/20230505/borrel-1869945301.html

https://ria.ru/20230429/obuza-1868647408.html

украина

россия

румыния

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, русская православная церковь, россия, румыния