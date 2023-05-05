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Сенатор Румынии обсудила с послом России насильственную украинизацию румын - РИА Новости, 05.05.2023
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19:01 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/rumyny-1870042464.html
Сенатор Румынии обсудила с послом России насильственную украинизацию румын
Сенатор Румынии обсудила с послом России насильственную украинизацию румын - РИА Новости, 05.05.2023
Сенатор Румынии обсудила с послом России насильственную украинизацию румын
Сенатор Румынии Диана Шошоакэ обсудила с послом РФ в Бухаресте Валерием Кузьминым насильственную украинизацию этнических румын из-за их связей с Русской... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:01
2023-05-05T19:01
в мире
украина
русская православная церковь
россия
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ обсудила с послом РФ в Бухаресте Валерием Кузьминым насильственную украинизацию этнических румын из-за их связей с Русской православной церковью, сообщила в пятницу пресс-служба партии S.O.S. Romania, которую представляет политик. Ранее Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных сайта "Миротворец". Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы. В посольстве Российской Федерации в Бухаресте состоялся ежегодный юбилейный прием в честь победы союзников во Второй мировой войне, на мероприятие была приглашена и Шошоакэ, у которой состоялась беседа с послом. "Сенатор выразила обеспокоенность положением этнических румын на Украине и подняла вопрос об их незащищенности в результате незаинтересованности румынских официальных лиц в их судьбе, учитывая, что румыны на Украине являются объектом враждебного отношения со стороны украинских властей, в первую очередь из-за их сопротивления попыткам насильственной украинизации, но и из-за связей с Русской православной церковью", - сообщается на сайте партии. В свою очередь посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин сообщил, что Российская Федерация проявляет такие же опасения и заботу об этнических русских на Украине.
https://ria.ru/20230505/borrel-1869945301.html
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в мире, украина, русская православная церковь, россия, румыния
В мире, Украина, Русская православная церковь, Россия, Румыния
Сенатор Румынии обсудила с послом России насильственную украинизацию румын

Сенатор Румынии Шошоакэ обсудила с послом России Кузьминым судьбу украинизированных румын

© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсетиДиана Йовановичи-Шошоакэ
Диана Йовановичи-Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : страница Дианы Йовановичи-Шошоакэ в соцсети
Диана Йовановичи-Шошоакэ. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 5 мая - РИА Новости. Сенатор Румынии Диана Шошоакэ обсудила с послом РФ в Бухаресте Валерием Кузьминым насильственную украинизацию этнических румын из-за их связей с Русской православной церковью, сообщила в пятницу пресс-служба партии S.O.S. Romania, которую представляет политик.
Ранее Шошоакэ зарегистрировала в сенате Румынии законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях с Украиной и аннексию части украинских территорий. В ответ на это МИД Украины сообщил, что инициирует введение санкций против Шошоакэ, ее включили в базу данных сайта "Миротворец". Сама сенатор заявила, что получила угрозы от министерства иностранных дел Украины из-за своей инициативы.
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В посольстве Российской Федерации в Бухаресте состоялся ежегодный юбилейный прием в честь победы союзников во Второй мировой войне, на мероприятие была приглашена и Шошоакэ, у которой состоялась беседа с послом.
"Сенатор выразила обеспокоенность положением этнических румын на Украине и подняла вопрос об их незащищенности в результате незаинтересованности румынских официальных лиц в их судьбе, учитывая, что румыны на Украине являются объектом враждебного отношения со стороны украинских властей, в первую очередь из-за их сопротивления попыткам насильственной украинизации, но и из-за связей с Русской православной церковью", - сообщается на сайте партии.
В свою очередь посол РФ в Бухаресте Валерий Кузьмин сообщил, что Российская Федерация проявляет такие же опасения и заботу об этнических русских на Украине.
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