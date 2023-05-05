https://ria.ru/20230505/rossiya-1870076123.html

Россия будет равняться на подвиги солдат в борьбе за будущее, заявили в МИД

Россия будет равняться на подвиги солдат в борьбе за будущее, заявили в МИД - РИА Новости, 05.05.2023

Россия будет равняться на подвиги солдат в борьбе за будущее, заявили в МИД

Москва будет равняться на подвиг солдат-освободителей в сегодняшней борьбе за свободное будущее против намерений запада максимально ослабить Россию и нанести ей РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T22:11

2023-05-05T22:11

2023-05-05T22:11

безопасность

россия

сергей рябков

москва

сергей вершинин

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

день победы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863181650_121:0:3453:1874_1920x0_80_0_0_3f143a274171bf662748c01bee56685e.jpg

МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москва будет равняться на подвиг солдат-освободителей в сегодняшней борьбе за свободное будущее против намерений запада максимально ослабить Россию и нанести ей поражение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, чьи слова приводятся на сайте российского дипведомства. 5 мая в МИД России состоялся ряд памятных мероприятий, посвящённых 78-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "После трёхлетнего перерыва в актовом зале министерства состоялось торжественное собрание, на котором от имени руководства МИД выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, который подчеркнул, что благодаря мужеству и стойкости солдат Красной Армии, самоотверженности тружеников тыла наша страна сокрушила гитлеровскую военную машину, спасла человечество от нацистского безумия. И в сегодняшней борьбе "за правду и справедливость, за наше свободное будущее против намерений запада максимально ослабить Россию, нанести нам стратегическое поражение, мы будем равняться на подвиг солдат-освободителей", - говорится в комментарии на сайте министерства. От имени руководства с приветственным словом к собравшимся обратились замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и председатель Совета ветеранов Валерий Морозов. Представители ветеранской организации также возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. В церемонии принял участие заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.

https://ria.ru/20230411/osventsim-1864362279.html

https://ria.ru/20230503/ataka-1869504117.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, сергей рябков, москва, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), день победы