https://ria.ru/20230505/rossiya-1870076123.html
Россия будет равняться на подвиги солдат в борьбе за будущее, заявили в МИД
Россия будет равняться на подвиги солдат в борьбе за будущее, заявили в МИД - РИА Новости, 05.05.2023
Россия будет равняться на подвиги солдат в борьбе за будущее, заявили в МИД
Москва будет равняться на подвиг солдат-освободителей в сегодняшней борьбе за свободное будущее против намерений запада максимально ослабить Россию и нанести ей РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:11
2023-05-05T22:11
2023-05-05T22:11
безопасность
россия
сергей рябков
москва
сергей вершинин
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
день победы
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Москва будет равняться на подвиг солдат-освободителей в сегодняшней борьбе за свободное будущее против намерений запада максимально ослабить Россию и нанести ей поражение, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, чьи слова приводятся на сайте российского дипведомства. 5 мая в МИД России состоялся ряд памятных мероприятий, посвящённых 78-ой годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "После трёхлетнего перерыва в актовом зале министерства состоялось торжественное собрание, на котором от имени руководства МИД выступил заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков, который подчеркнул, что благодаря мужеству и стойкости солдат Красной Армии, самоотверженности тружеников тыла наша страна сокрушила гитлеровскую военную машину, спасла человечество от нацистского безумия. И в сегодняшней борьбе "за правду и справедливость, за наше свободное будущее против намерений запада максимально ослабить Россию, нанести нам стратегическое поражение, мы будем равняться на подвиг солдат-освободителей", - говорится в комментарии на сайте министерства. От имени руководства с приветственным словом к собравшимся обратились замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и председатель Совета ветеранов Валерий Морозов. Представители ветеранской организации также возложили венок и цветы к Могиле Неизвестного солдата у Кремлёвской стены. В церемонии принял участие заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин.
https://ria.ru/20230411/osventsim-1864362279.html
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безопасность, россия, сергей рябков, москва, сергей вершинин, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), день победы
Безопасность, Россия, Сергей Рябков, Москва, Сергей Вершинин, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), День Победы
Россия будет равняться на подвиги солдат в борьбе за будущее, заявили в МИД
МИД: Россия будет равняться на подвиг солдат-освободителей в сегодняшней борьбе за будущее