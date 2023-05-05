Путин готовит Украине "сюрприз", пишут СМИ
Newsweek: военная авиация даст России преимущество перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Военная авиация дает России серьезное преимущество перед Украиной, пишет Брендан Коул в статье для издания Newsweek.
"Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением", — говорится в публикации.
"Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением", — говорится в публикации.
По мнению автора, ВКС, несмотря на подавляющий уровень превосходства в воздухе, пока что не задействовали его в полной мере.
"Россия имеет очень большие резервы, в десять раз превосходящие украинские. Таким образом, для украинцев существует реальный тактический риск на земле, если у них не будет надлежащей и многоуровневой противовоздушной обороны", — заключает Коул.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.