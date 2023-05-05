https://ria.ru/20230505/rossiya-1869886106.html

Путин готовит Украине "сюрприз", пишут СМИ

Путин готовит Украине "сюрприз", пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023

Путин готовит Украине "сюрприз", пишут СМИ

Военная авиация дает России серьезное преимущество перед Украиной, пишет Брендан Коул в статье для издания Newsweek. "Девятьсот истребителей и 120... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:19

2023-05-05T12:19

2023-05-05T15:57

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вооруженные силы украины

владимир путин

в мире

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Военная авиация дает России серьезное преимущество перед Украиной, пишет Брендан Коул в статье для издания Newsweek. "Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением", — говорится в публикации. По мнению автора, ВКС, несмотря на подавляющий уровень превосходства в воздухе, пока что не задействовали его в полной мере. "Россия имеет очень большие резервы, в десять раз превосходящие украинские. Таким образом, для украинцев существует реальный тактический риск на земле, если у них не будет надлежащей и многоуровневой противовоздушной обороны", — заключает Коул. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.

https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html

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украина, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире