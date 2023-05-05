Рейтинг@Mail.ru
Путин готовит Украине "сюрприз", пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:19 05.05.2023 (обновлено: 15:57 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/rossiya-1869886106.html
Путин готовит Украине "сюрприз", пишут СМИ
Путин готовит Украине "сюрприз", пишут СМИ - РИА Новости, 05.05.2023
Путин готовит Украине "сюрприз", пишут СМИ
Военная авиация дает России серьезное преимущество перед Украиной, пишет Брендан Коул в статье для издания Newsweek. "Девятьсот истребителей и 120... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:19
2023-05-05T15:57
украина
россия
вооруженные силы украины
владимир путин
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902696_0:212:2983:1890_1920x0_80_0_0_0fa78b4a19e60b831d7a51e327a4afad.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Военная авиация дает России серьезное преимущество перед Украиной, пишет Брендан Коул в статье для издания Newsweek. "Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением", — говорится в публикации. По мнению автора, ВКС, несмотря на подавляющий уровень превосходства в воздухе, пока что не задействовали его в полной мере. "Россия имеет очень большие резервы, в десять раз превосходящие украинские. Таким образом, для украинцев существует реальный тактический риск на земле, если у них не будет надлежащей и многоуровневой противовоздушной обороны", — заключает Коул. Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869830660.html
https://ria.ru/20230505/zelenskiy-1869843611.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0d/1592902696_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b2c6887446d3c09acaa206a56a6fdac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, вооруженные силы украины, владимир путин, в мире
Украина, Россия, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, В мире
Путин готовит Украине "сюрприз", пишут СМИ

Newsweek: военная авиация даст России преимущество перед ожидаемым контрнаступлением ВСУ

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Военная авиация дает России серьезное преимущество перед Украиной, пишет Брендан Коул в статье для издания Newsweek.

"Девятьсот истребителей и 120 бомбардировщиков. Это козырь перед ожидаемым украинским контрнаступлением", — говорится в публикации.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В Сети ужаснулись словам Зеленского о плохих новостях для россиян
Вчера, 09:37
По мнению автора, ВКС, несмотря на подавляющий уровень превосходства в воздухе, пока что не задействовали его в полной мере.
"Россия имеет очень большие резервы, в десять раз превосходящие украинские. Таким образом, для украинцев существует реальный тактический риск на земле, если у них не будет надлежащей и многоуровневой противовоздушной обороны", — заключает Коул.

Западные политики постоянно говорят о том, что Украина должна победить Россию на поле боя, и все более активно накачивают киевский режим оружием. В Кремле на это заявляли, что военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет страдания украинского народа.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
В бундестаге поставили Зеленского на место
Вчера, 10:40
 
УкраинаРоссияВооруженные силы УкраиныВладимир ПутинВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала