https://ria.ru/20230505/rezhim-1869815203.html

В 32 муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим

В 32 муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 05.05.2023

В 32 муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим

Власти Красноярского края с пятницы объявили особый противопожарный режим еще в 32 муниципальных образованиях региона, в том числе и в столице региона... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T06:24

2023-05-05T06:24

2023-05-05T06:24

красноярский край

красноярск

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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края с пятницы объявили особый противопожарный режим еще в 32 муниципальных образованиях региона, в том числе и в столице региона Красноярске, сообщает пресс-служба краевого правительства. Ранее особый противопожарный режим был введен в 12 муниципальных образованиях на юге и юго-западе региона. "В соответствие с постановлением правительства Красноярского края с 5 мая особый противопожарный режим введен на территории еще 32 муниципальных образований в центральных, восточных и западных районах нашего региона, в том числе и в городе Красноярске", - говорится в сообщении. На время действия особого противопожарного режима установлены требования пожарной безопасности: ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и проводить любые пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, в садовых и дачных обществах. За нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч рублей и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей. По данным и.о. вице-премьера краевого кабмина Сергея Козупицы, за выжигание сухой травы в населенных пунктах и на землях сельхозназначения в крае уже возбуждено более 170 дел об административных правонарушениях.

https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048503.html

https://radiosputnik.ria.ru/20230428/podmoskove-1868582232.html

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красноярский край, красноярск