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В 32 муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 05.05.2023
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06:24 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/rezhim-1869815203.html
В 32 муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим
В 32 муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим - РИА Новости, 05.05.2023
В 32 муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим
Власти Красноярского края с пятницы объявили особый противопожарный режим еще в 32 муниципальных образованиях региона, в том числе и в столице региона... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T06:24
2023-05-05T06:24
красноярский край
красноярск
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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края с пятницы объявили особый противопожарный режим еще в 32 муниципальных образованиях региона, в том числе и в столице региона Красноярске, сообщает пресс-служба краевого правительства. Ранее особый противопожарный режим был введен в 12 муниципальных образованиях на юге и юго-западе региона. "В соответствие с постановлением правительства Красноярского края с 5 мая особый противопожарный режим введен на территории еще 32 муниципальных образований в центральных, восточных и западных районах нашего региона, в том числе и в городе Красноярске", - говорится в сообщении. На время действия особого противопожарного режима установлены требования пожарной безопасности: ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и проводить любые пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, в садовых и дачных обществах. За нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч рублей и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей. По данным и.о. вице-премьера краевого кабмина Сергея Козупицы, за выжигание сухой травы в населенных пунктах и на землях сельхозназначения в крае уже возбуждено более 170 дел об административных правонарушениях.
https://ria.ru/20230502/pozhary-1869048503.html
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красноярский край, красноярск
Красноярский край, Красноярск
В 32 муниципалитетах Красноярского края ввели особый противопожарный режим

В еще 32 муниципальных образованиях Красноярского края ввели особый противопожарный режим

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкГорящее дерево
Горящее дерево - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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КРАСНОЯРСК, 5 мая - РИА Новости. Власти Красноярского края с пятницы объявили особый противопожарный режим еще в 32 муниципальных образованиях региона, в том числе и в столице региона Красноярске, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Ранее особый противопожарный режим был введен в 12 муниципальных образованиях на юге и юго-западе региона.
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"В соответствие с постановлением правительства Красноярского края с 5 мая особый противопожарный режим введен на территории еще 32 муниципальных образований в центральных, восточных и западных районах нашего региона, в том числе и в городе Красноярске", - говорится в сообщении.
На время действия особого противопожарного режима установлены требования пожарной безопасности: ограничено посещение лесов, запрещено разводить костры, сжигать сухую траву и проводить любые пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, в садовых и дачных обществах.
За нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены штрафы: для граждан до 20 тысяч рублей, для должностных лиц – до 60 тысяч рублей и для юридических лиц – до 800 тысяч рублей.
По данным и.о. вице-премьера краевого кабмина Сергея Козупицы, за выжигание сухой травы в населенных пунктах и на землях сельхозназначения в крае уже возбуждено более 170 дел об административных правонарушениях.
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