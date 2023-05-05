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Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году - РИА Новости, 05.05.2023
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Липецкая область
 
15:49 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/rekonstruktsiya-1869949903.html
Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году
Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году - РИА Новости, 05.05.2023
Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году
Реконструкция здания городского Дворца молодежи "Октябрь" в Липецке, которая стала возможна благодаря нацпроекту "Культура", завершится в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:49
2023-05-05T15:49
липецкая область
игорь артамонов
липецк
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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Реконструкция здания городского Дворца молодежи "Октябрь" в Липецке, которая стала возможна благодаря нацпроекту "Культура", завершится в 2024 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, в настоящее время на объекте параллельно ведется несколько направлений ремонтных работ: благоустройство территории, реконструкция стен и внутренней планировки здания, монтаж балкона малого зала, прокладка коммуникации, облицовка фасада здания композитными материалами. Подрядчик не только обновит "Октябрь", но и максимально сохранит его исторический облик, в том числе стеклянные витражи на втором этаже."Этот объект важен для горожан, поэтому его нужно не только сохранить, но и вернуть ему презентабельный вид, сделать безопасным и удобным, а еще наполнить современными смыслами, чтобы это учреждение стало центром притяжения для жителей региона", – считает Артамонов.Губернатор отметил, что до Дворца молодежи в "Октябре" размещался широкоформатный кинотеатр "Октябрь" с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами. Здание построили в 1990 году, и с тех пор в нем проводился только косметический ремонт. После реконструкции здание станет многофункциональным центром, где будут проходить концерты, семинары, конференции, бизнес-форумы.
https://ria.ru/20230504/natsproekt-1869580926.html
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игорь артамонов, липецк
Липецкая область, Игорь Артамонов, Липецк

Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году

© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой областиРеконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году
Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Официальный сайт Правительства Липецкой области
Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Реконструкция здания городского Дворца молодежи "Октябрь" в Липецке, которая стала возможна благодаря нацпроекту "Культура", завершится в 2024 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Он уточнил, в настоящее время на объекте параллельно ведется несколько направлений ремонтных работ: благоустройство территории, реконструкция стен и внутренней планировки здания, монтаж балкона малого зала, прокладка коммуникации, облицовка фасада здания композитными материалами. Подрядчик не только обновит "Октябрь", но и максимально сохранит его исторический облик, в том числе стеклянные витражи на втором этаже.
Губернатор региона Игорь Артамонов
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"Этот объект важен для горожан, поэтому его нужно не только сохранить, но и вернуть ему презентабельный вид, сделать безопасным и удобным, а еще наполнить современными смыслами, чтобы это учреждение стало центром притяжения для жителей региона", – считает Артамонов.
Губернатор отметил, что до Дворца молодежи в "Октябре" размещался широкоформатный кинотеатр "Октябрь" с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами. Здание построили в 1990 году, и с тех пор в нем проводился только косметический ремонт. После реконструкции здание станет многофункциональным центром, где будут проходить концерты, семинары, конференции, бизнес-форумы.
 
Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
 
 
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