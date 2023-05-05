https://ria.ru/20230505/rekonstruktsiya-1869949903.html

Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году

Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году - РИА Новости, 05.05.2023

Реконструкция Дворца молодежи в Липецке завершится в 2024 году

Реконструкция здания городского Дворца молодежи "Октябрь" в Липецке, которая стала возможна благодаря нацпроекту "Культура", завершится в 2024 году, сообщил... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:49

2023-05-05T15:49

2023-05-05T15:49

липецкая область

игорь артамонов

липецк

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ЛИПЕЦК, 5 мая – РИА Новости. Реконструкция здания городского Дворца молодежи "Октябрь" в Липецке, которая стала возможна благодаря нацпроекту "Культура", завершится в 2024 году, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Он уточнил, в настоящее время на объекте параллельно ведется несколько направлений ремонтных работ: благоустройство территории, реконструкция стен и внутренней планировки здания, монтаж балкона малого зала, прокладка коммуникации, облицовка фасада здания композитными материалами. Подрядчик не только обновит "Октябрь", но и максимально сохранит его исторический облик, в том числе стеклянные витражи на втором этаже."Этот объект важен для горожан, поэтому его нужно не только сохранить, но и вернуть ему презентабельный вид, сделать безопасным и удобным, а еще наполнить современными смыслами, чтобы это учреждение стало центром притяжения для жителей региона", – считает Артамонов.Губернатор отметил, что до Дворца молодежи в "Октябре" размещался широкоформатный кинотеатр "Октябрь" с двухуровневым фойе и двумя зрительными залами. Здание построили в 1990 году, и с тех пор в нем проводился только косметический ремонт. После реконструкции здание станет многофункциональным центром, где будут проходить концерты, семинары, конференции, бизнес-форумы.

https://ria.ru/20230504/natsproekt-1869580926.html

липецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

игорь артамонов, липецк