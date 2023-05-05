https://ria.ru/20230505/razrabotchiki-1869805091.html

Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски

Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски - РИА Новости, 05.05.2023

Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски

Президент США Джо Байден заявил, что на компаниях-разработчиках искусственного интеллекта лежит "фундаментальная ответственность" за обеспечение безопасности... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T01:34

2023-05-05T01:34

2023-05-05T01:34

сша

джо байден

камала харрис

microsoft corporation

в мире

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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на компаниях-разработчиках искусственного интеллекта лежит "фундаментальная ответственность" за обеспечение безопасности своих продуктов прежде, чем они будут предложены потребителям. Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден "заглянул" на совещание, которое проводила вице-президент Камала Харрис с представителями четырех компаний, лидирующих в разработке ИИ. "Президент и вице-президент дали ясно понять, что... необходимо нивелировать как существующие, так и потенциальные риски, которые несет искусственный интеллект для частных лиц, общества и национальной безопасности", - говорится в сообщении. В Белом доме дали понять, что речь идет не только о соблюдении прав человека или тайны личной жизни, но и сохранении рабочих мест. "Президент Байден заглянул на встречу, чтобы подчеркнуть, что на компаниях лежит фундаментальная ответственность за то, чтобы их продукты были безопасными прежде, чем они вводятся в эксплуатацию. Представители администрации призвали компании к большей открытости относительно особенностей своих разработок, создания условий для их проверок на безопасность и эффективность, обеспечения защиты от вмешательства извне. На встречу были приглашены представители компаний OpenAI, Anthropic, Microsoft и Alphabet.

https://ria.ru/20230427/ii-1868005893.html

https://ria.ru/20230414/tekhnologii-1865479620.html

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сша, джо байден, камала харрис, microsoft corporation, в мире