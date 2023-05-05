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Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски - РИА Новости, 05.05.2023
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01:34 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/razrabotchiki-1869805091.html
Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски
Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски - РИА Новости, 05.05.2023
Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски
Президент США Джо Байден заявил, что на компаниях-разработчиках искусственного интеллекта лежит "фундаментальная ответственность" за обеспечение безопасности... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T01:34
2023-05-05T01:34
сша
джо байден
камала харрис
microsoft corporation
в мире
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на компаниях-разработчиках искусственного интеллекта лежит "фундаментальная ответственность" за обеспечение безопасности своих продуктов прежде, чем они будут предложены потребителям. Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден "заглянул" на совещание, которое проводила вице-президент Камала Харрис с представителями четырех компаний, лидирующих в разработке ИИ. "Президент и вице-президент дали ясно понять, что... необходимо нивелировать как существующие, так и потенциальные риски, которые несет искусственный интеллект для частных лиц, общества и национальной безопасности", - говорится в сообщении. В Белом доме дали понять, что речь идет не только о соблюдении прав человека или тайны личной жизни, но и сохранении рабочих мест. "Президент Байден заглянул на встречу, чтобы подчеркнуть, что на компаниях лежит фундаментальная ответственность за то, чтобы их продукты были безопасными прежде, чем они вводятся в эксплуатацию. Представители администрации призвали компании к большей открытости относительно особенностей своих разработок, создания условий для их проверок на безопасность и эффективность, обеспечения защиты от вмешательства извне. На встречу были приглашены представители компаний OpenAI, Anthropic, Microsoft и Alphabet.
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сша, джо байден, камала харрис, microsoft corporation, в мире
США, Джо Байден, Камала Харрис, Microsoft Corporation, В мире
Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски

Байден: на компаниях-разработчиках ИИ лежит "фундаментальная ответственность"

© Фото : Пресс-служба Самарского университетаИсследования с использованием искусственного интеллекта
Исследования с использованием искусственного интеллекта - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Пресс-служба Самарского университета
Исследования с использованием искусственного интеллекта. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на компаниях-разработчиках искусственного интеллекта лежит "фундаментальная ответственность" за обеспечение безопасности своих продуктов прежде, чем они будут предложены потребителям.
Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден "заглянул" на совещание, которое проводила вице-президент Камала Харрис с представителями четырех компаний, лидирующих в разработке ИИ.
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"Президент и вице-президент дали ясно понять, что... необходимо нивелировать как существующие, так и потенциальные риски, которые несет искусственный интеллект для частных лиц, общества и национальной безопасности", - говорится в сообщении.
В Белом доме дали понять, что речь идет не только о соблюдении прав человека или тайны личной жизни, но и сохранении рабочих мест.
"Президент Байден заглянул на встречу, чтобы подчеркнуть, что на компаниях лежит фундаментальная ответственность за то, чтобы их продукты были безопасными прежде, чем они вводятся в эксплуатацию.
Представители администрации призвали компании к большей открытости относительно особенностей своих разработок, создания условий для их проверок на безопасность и эффективность, обеспечения защиты от вмешательства извне. На встречу были приглашены представители компаний OpenAI, Anthropic, Microsoft и Alphabet.
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