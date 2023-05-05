https://ria.ru/20230505/razrabotchiki-1869805091.html
Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски
Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски - РИА Новости, 05.05.2023
Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски
Президент США Джо Байден заявил, что на компаниях-разработчиках искусственного интеллекта лежит "фундаментальная ответственность" за обеспечение безопасности... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T01:34
2023-05-05T01:34
2023-05-05T01:34
сша
джо байден
камала харрис
microsoft corporation
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565055674_0:59:1121:690_1920x0_80_0_0_7184f21d8ae20dd5caf9401de1b9a87e.jpg
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на компаниях-разработчиках искусственного интеллекта лежит "фундаментальная ответственность" за обеспечение безопасности своих продуктов прежде, чем они будут предложены потребителям. Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден "заглянул" на совещание, которое проводила вице-президент Камала Харрис с представителями четырех компаний, лидирующих в разработке ИИ. "Президент и вице-президент дали ясно понять, что... необходимо нивелировать как существующие, так и потенциальные риски, которые несет искусственный интеллект для частных лиц, общества и национальной безопасности", - говорится в сообщении. В Белом доме дали понять, что речь идет не только о соблюдении прав человека или тайны личной жизни, но и сохранении рабочих мест. "Президент Байден заглянул на встречу, чтобы подчеркнуть, что на компаниях лежит фундаментальная ответственность за то, чтобы их продукты были безопасными прежде, чем они вводятся в эксплуатацию. Представители администрации призвали компании к большей открытости относительно особенностей своих разработок, создания условий для их проверок на безопасность и эффективность, обеспечения защиты от вмешательства извне. На встречу были приглашены представители компаний OpenAI, Anthropic, Microsoft и Alphabet.
https://ria.ru/20230427/ii-1868005893.html
https://ria.ru/20230414/tekhnologii-1865479620.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565055674_62:0:1059:748_1920x0_80_0_0_75e1f177ae6303119a278ccb082f457c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, джо байден, камала харрис, microsoft corporation, в мире
США, Джо Байден, Камала Харрис, Microsoft Corporation, В мире
Байден на встрече с компаниями-разработчиками обсудил связанные с ИИ риски
Байден: на компаниях-разработчиках ИИ лежит "фундаментальная ответственность"
ВАШИНГТОН, 5 мая – РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что на компаниях-разработчиках искусственного интеллекта лежит "фундаментальная ответственность" за обеспечение безопасности своих продуктов прежде, чем они будут предложены потребителям.
Согласно пресс-релизу Белого дома, Байден "заглянул" на совещание, которое проводила вице-президент Камала Харрис
с представителями четырех компаний, лидирующих в разработке ИИ.
В конгрессе США призвали исключить для ИИ применение ядерного оружия
"Президент и вице-президент дали ясно понять, что... необходимо нивелировать как существующие, так и потенциальные риски, которые несет искусственный интеллект для частных лиц, общества и национальной безопасности", - говорится в сообщении.
В Белом доме дали понять, что речь идет не только о соблюдении прав человека или тайны личной жизни, но и сохранении рабочих мест.
"Президент Байден заглянул на встречу, чтобы подчеркнуть, что на компаниях лежит фундаментальная ответственность за то, чтобы их продукты были безопасными прежде, чем они вводятся в эксплуатацию.
Представители администрации призвали компании к большей открытости относительно особенностей своих разработок, создания условий для их проверок на безопасность и эффективность, обеспечения защиты от вмешательства извне. На встречу были приглашены представители компаний OpenAI, Anthropic, Microsoft
и Alphabet.
Силуанов рассказал о будущей роли ИИ в работе финансистов