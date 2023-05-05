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Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки" - РИА Новости, 05.05.2023
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12:25 05.05.2023 (обновлено: 13:30 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/raiffeisen-1869887715.html
Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки"
Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки" - РИА Новости, 05.05.2023
Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки"
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, сообщила финансовая организация РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:25
2023-05-05T13:30
экономика
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, сообщила финансовая организация в презентации для инвесторов."Продолжающееся сокращение платежного бизнеса. Прекращены корреспондентские отношения со всеми банками из России кроме "Райффайзенбанк Россия", — говорится в материалах банка.Группа там же отметила, что продолжает прорабатывать разные варианты вывода "дочки" из своего состава. Кроме того, показатели российской структуры RBI не будут учитываться при выплате дивидендов. Российский Райффайзенбанк работает с 1996 года. Ранее сообщалось, что руководство австрийской группы может выйти из капитала банка.
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экономика, россия, райффайзенбанк
Экономика, Россия, Райффайзенбанк
Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки"

Австрийский Raiffeisenbank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме Райффайзенбанка

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОфис банка "Райффайзен" в Москве
Офис банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Офис банка "Райффайзен" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, сообщила финансовая организация в презентации для инвесторов.
"Продолжающееся сокращение платежного бизнеса. Прекращены корреспондентские отношения со всеми банками из России кроме "Райффайзенбанк Россия", — говорится в материалах банка.
Группа там же отметила, что продолжает прорабатывать разные варианты вывода "дочки" из своего состава. Кроме того, показатели российской структуры RBI не будут учитываться при выплате дивидендов.
Российский Райффайзенбанк работает с 1996 года. Ранее сообщалось, что руководство австрийской группы может выйти из капитала банка.
Вывеска банка Райффайзен в Москве - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
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ЭкономикаРоссияРайффайзенбанк
 
 
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