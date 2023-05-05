https://ria.ru/20230505/raiffeisen-1869887715.html

Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки"

Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки" - РИА Новости, 05.05.2023

Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки"

Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, сообщила финансовая организация РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:25

2023-05-05T12:25

2023-05-05T13:30

экономика

россия

райффайзенбанк

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, сообщила финансовая организация в презентации для инвесторов."Продолжающееся сокращение платежного бизнеса. Прекращены корреспондентские отношения со всеми банками из России кроме "Райффайзенбанк Россия", — говорится в материалах банка.Группа там же отметила, что продолжает прорабатывать разные варианты вывода "дочки" из своего состава. Кроме того, показатели российской структуры RBI не будут учитываться при выплате дивидендов. Российский Райффайзенбанк работает с 1996 года. Ранее сообщалось, что руководство австрийской группы может выйти из капитала банка.

https://ria.ru/20230414/rayffayzen-1865393914.html

россия

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2023

Александр Дмитриев

Александр Дмитриев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Дмитриев

экономика, россия, райффайзенбанк