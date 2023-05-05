https://ria.ru/20230505/raiffeisen-1869887715.html
Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки"
Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки" - РИА Новости, 05.05.2023
Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки"
Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, сообщила финансовая организация РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:25
2023-05-05T12:25
2023-05-05T13:30
экономика
россия
райффайзенбанк
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, сообщила финансовая организация в презентации для инвесторов."Продолжающееся сокращение платежного бизнеса. Прекращены корреспондентские отношения со всеми банками из России кроме "Райффайзенбанк Россия", — говорится в материалах банка.Группа там же отметила, что продолжает прорабатывать разные варианты вывода "дочки" из своего состава. Кроме того, показатели российской структуры RBI не будут учитываться при выплате дивидендов. Российский Райффайзенбанк работает с 1996 года. Ранее сообщалось, что руководство австрийской группы может выйти из капитала банка.
https://ria.ru/20230414/rayffayzen-1865393914.html
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, райффайзенбанк
Экономика, Россия, Райффайзенбанк
Raiffeisen Bank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме своей "дочки"
Австрийский Raiffeisenbank закрыл корсчета всем банкам из России, кроме Райффайзенбанка
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Австрийский Raiffeisen Bank International (RBI) закрыл корсчета всем российским банкам, кроме своей дочерней структуры в стране, сообщила финансовая организация в презентации для инвесторов.
"Продолжающееся сокращение платежного бизнеса. Прекращены корреспондентские отношения со всеми банками из России кроме "Райффайзенбанк Россия", — говорится в материалах банка.
Группа там же отметила, что продолжает прорабатывать разные варианты вывода "дочки" из своего состава. Кроме того, показатели российской структуры RBI не будут учитываться при выплате дивидендов.
Российский Райффайзенбанк
работает с 1996 года. Ранее сообщалось, что руководство австрийской группы может выйти из капитала банка.
Райффайзенбанк объяснил снятие части вывесок в Москве