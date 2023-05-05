https://ria.ru/20230505/pvo-1869939212.html
Средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области
Средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области - РИА Новости, 05.05.2023
Средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 14 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:12
2023-05-05T15:12
2023-05-05T15:19
специальная военная операция на украине
херсонская область
украина
россия
су-25
безопасность
ситуация в днр и лнр
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили два украинских штурмовика Су-25, 14 беспилотников и семь снарядов РСЗО HIMARS, сообщили в пятницу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Золотая Балка и Тягинка Херсонской области уничтожены два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS", - говорится в сообщении. Кроме того, за минувшие сутки российской ПВО сбито 14 украинских дронов в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской области.Всего с начала спецоперации было уничтожено 418 украинских военных самолетов, 230 вертолетов, 3 963 беспилотных летательных аппарата, 421 зенитный ракетный комплекс, 8 992 танка и других боевых бронированных машин, 1096 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4739 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 9986 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230402/piloty-1862528000.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области
Минобороны: средства ПВО уничтожили два украинских Су-25 в Херсонской области