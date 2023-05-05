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СМИ назвали возможную следующую точку противостояния России и Запада - РИА Новости, 05.05.2023
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11:15 05.05.2023 (обновлено: 11:54 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/protivostoyanie-1869853437.html
СМИ назвали возможную следующую точку противостояния России и Запада
СМИ назвали возможную следующую точку противостояния России и Запада - РИА Новости, 05.05.2023
СМИ назвали возможную следующую точку противостояния России и Запада
Следующее противостояние России и Запада может быть в Арктике, пишут журналисты агентства Блумберг. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:15
2023-05-05T11:54
в мире
россия
арктика
арктический совет
нато
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следующее противостояние России и Запада может быть в Арктике, пишут журналисты агентства Блумберг.Они отмечают, что Арктика обладала статусом региона с низкой вероятностью конфликта, но сейчас, как считают авторы публикации, такое положение дел под угрозой. Это создает риски для научного сотрудничества. Кроме того, ситуацию осложняет изменение климата, быстрое таяние льдов и борьба за ресурсы. Журналисты заметили, что заседания Арктического совета не проводились с прошлого года и "никто не уверен, что произойдет" после 11 мая, когда Россия должна передать председательство в организации Норвегии. Посол Дании по арктическому региону Томас Уинклер отметил, что российская сторона в любом случае будет участвовать в деятельности совета, но заявил, что "все еще рассматривается", как именно это будет происходить в нынешней политической обстановке. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В организацию входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.Ранее издание Military Times сообщало, что национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. При этом Россия и Китай заявляли, что выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества. Кроме того, в Москве заявляли, что Россия проявляет сдержанность в Арктике и значительно уступает США и НАТО по числу военных объектов в регионе. Там добавляли, что арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция.
https://ria.ru/20230115/neft-1844714708.html
https://ria.ru/20221130/arktika-1835131792.html
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96
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в мире, россия, арктика, арктический совет, нато
В мире, Россия, Арктика, Арктический совет, НАТО
СМИ назвали возможную следующую точку противостояния России и Запада

Bloomberg заявил, что следующее противостояние Запада и России может быть в Арктике

CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следующее противостояние России и Запада может быть в Арктике, пишут журналисты агентства Блумберг.
Они отмечают, что Арктика обладала статусом региона с низкой вероятностью конфликта, но сейчас, как считают авторы публикации, такое положение дел под угрозой. Это создает риски для научного сотрудничества. Кроме того, ситуацию осложняет изменение климата, быстрое таяние льдов и борьба за ресурсы.
Журналисты заметили, что заседания Арктического совета не проводились с прошлого года и "никто не уверен, что произойдет" после 11 мая, когда Россия должна передать председательство в организации Норвегии.
Посол Дании по арктическому региону Томас Уинклер отметил, что российская сторона в любом случае будет участвовать в деятельности совета, но заявил, что "все еще рассматривается", как именно это будет происходить в нынешней политической обстановке.
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Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В организацию входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
Ранее издание Military Times сообщало, что национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. При этом Россия и Китай заявляли, что выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества. Кроме того, в Москве заявляли, что Россия проявляет сдержанность в Арктике и значительно уступает США и НАТО по числу военных объектов в регионе. Там добавляли, что арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция.
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