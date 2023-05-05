СМИ назвали возможную следующую точку противостояния России и Запада
Bloomberg заявил, что следующее противостояние Запада и России может быть в Арктике
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Следующее противостояние России и Запада может быть в Арктике, пишут журналисты агентства Блумберг.
Они отмечают, что Арктика обладала статусом региона с низкой вероятностью конфликта, но сейчас, как считают авторы публикации, такое положение дел под угрозой. Это создает риски для научного сотрудничества. Кроме того, ситуацию осложняет изменение климата, быстрое таяние льдов и борьба за ресурсы.
Журналисты заметили, что заседания Арктического совета не проводились с прошлого года и "никто не уверен, что произойдет" после 11 мая, когда Россия должна передать председательство в организации Норвегии.
Посол Дании по арктическому региону Томас Уинклер отметил, что российская сторона в любом случае будет участвовать в деятельности совета, но заявил, что "все еще рассматривается", как именно это будет происходить в нынешней политической обстановке.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В организацию входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. Председательство перешло к России в мае 2021 года. В марте 2022-го западные страны-участницы совета объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения в знак протеста против событий на Украине.
Ранее издание Military Times сообщало, что национальная гвардия США готовится к возможным конфликтам с Россией и Китаем в Арктике. При этом Россия и Китай заявляли, что выступают за сохранение Арктики в качестве территории мира и конструктивного сотрудничества. Кроме того, в Москве заявляли, что Россия проявляет сдержанность в Арктике и значительно уступает США и НАТО по числу военных объектов в регионе. Там добавляли, что арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий, это очень тревожная тенденция.