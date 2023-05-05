https://ria.ru/20230505/proekty-1869994127.html

Почти 560 проектов народной инициативы реализуют в Нижегородской области

Почти 560 проектов народной инициативы реализуют в Нижегородской области - РИА Новости, 05.05.2023

Почти 560 проектов народной инициативы реализуют в Нижегородской области

Пятьсот пятьдесят девять инициативных проектов нижегородцев будут реализованы в 2023 году по итогам конкурсного отбора в рамках губернаторского проекта "Вам... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T17:28

2023-05-05T17:28

2023-05-05T17:28

нижегородская область

глеб никитин

владимир путин

россия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 мая - РИА Новости. Пятьсот пятьдесят девять инициативных проектов нижегородцев будут реализованы в 2023 году по итогам конкурсного отбора в рамках губернаторского проекта "Вам решать!", сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области. Основным критерием конкурсного отбора стал уровень поддержки инициативного проекта по итогам онлайн-голосования жителей. "Всего на конкурсный отбор поступило 963 заявки на общую сумму 1,863 миллиарда рублей. По итогам конкурса победителями признаны 559 инициативных проектов. Проекты будут реализованы в 2023 году", - говорится в сообщении. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что активность жителей региона показала востребованность такого формата работы. "В этом году участие в голосовании приняло рекордное число жителей региона — почти 770 тысяч человек. Президент России Владимир Путин в рамках заседания Совета по развитию местного самоуправления отметил важность непосредственного участия жителей в принятии решений. Проект "Вам решать!" полностью соответствует выполнению задач, которые ставит перед нами глава государства. Ежегодно удается реализовывать сотни проектов, которые поддержали сами жители. Это не просто позволяет обновить дорогу, благоустроить сквер, установить детскую площадку, но и вовлекает людей в процесс улучшения жизни", - цитирует пресс-служба слова Никитина. Председатель конкурсной комиссии - заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев подчеркнул, что участие в голосовании приняли жители всех муниципалитетов региона. "Проект "Вам решать!" позволяет сплотить людей и муниципальные власти в решении конкретных задач, позволяет вместе работать для общих целей. Такое взаимодействие применялось при формировании стратегии социально-экономического развития региона, а сами проекты инициативного бюджетирования стали ее частью", — сказал он. Перечень инициативных проектов, прошедших конкурсный отбор, размещен на сайте министерства внутренней региональной и муниципальной политики Нижегородской области.

https://ria.ru/20230427/blagoustroystvo-1868120732.html

https://ria.ru/20230504/biblioteki-1869710902.html

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нижегородская область, глеб никитин, владимир путин, россия