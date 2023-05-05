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В Смоленске загорелось здание чулочной фабрики - РИА Новости, 05.05.2023
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20:37 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/pozhar-1870066145.html
В Смоленске загорелось здание чулочной фабрики
В Смоленске загорелось здание чулочной фабрики - РИА Новости, 05.05.2023
В Смоленске загорелось здание чулочной фабрики
Смоленские спасатели тушат пожар на улице Соболева, где загорелось здание чулочной фабрики, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T20:37
2023-05-05T20:37
происшествия
россия
смоленская область
смоленск
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Смоленские спасатели тушат пожар на улице Соболева, где загорелось здание чулочной фабрики, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. "В 18.18 5 мая 2023 г. на центральный пункт пожарной связи … ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании в городе Смоленске, улица Соболева. На место вызова выехали пожрано-спасательные подразделения, 21 человек личного состава", - говорится в сообщении. Как уточнили в силовых структурах региона, возгорание, по предварительным данным, произошло под крышей Смоленской чулочной фабрики, которая производит продукцию под брендом "Наше". По предварительным данным, пострадавших нет, причина и ущерб уточняется.
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россия
смоленская область
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происшествия, россия, смоленская область, смоленск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Смоленская область, Смоленск, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Смоленске загорелось здание чулочной фабрики

В Смоленске сотрудники МЧС тушат пожар под крышей здания городской чулочной фабрики

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Смоленские спасатели тушат пожар на улице Соболева, где загорелось здание чулочной фабрики, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.
"В 18.18 5 мая 2023 г. на центральный пункт пожарной связи … ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании в городе Смоленске, улица Соболева. На место вызова выехали пожрано-спасательные подразделения, 21 человек личного состава", - говорится в сообщении.
Как уточнили в силовых структурах региона, возгорание, по предварительным данным, произошло под крышей Смоленской чулочной фабрики, которая производит продукцию под брендом "Наше".
По предварительным данным, пострадавших нет, причина и ущерб уточняется.
Сотрудник МЧС РФ тушит пожар - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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ПроисшествияРоссияСмоленская областьСмоленскМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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