https://ria.ru/20230505/pozhar-1870066145.html

В Смоленске загорелось здание чулочной фабрики

В Смоленске загорелось здание чулочной фабрики - РИА Новости, 05.05.2023

В Смоленске загорелось здание чулочной фабрики

Смоленские спасатели тушат пожар на улице Соболева, где загорелось здание чулочной фабрики, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T20:37

2023-05-05T20:37

2023-05-05T20:37

происшествия

россия

смоленская область

смоленск

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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БРЯНСК, 5 мая – РИА Новости. Смоленские спасатели тушат пожар на улице Соболева, где загорелось здание чулочной фабрики, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону. "В 18.18 5 мая 2023 г. на центральный пункт пожарной связи … ГУ МЧС России по Смоленской области поступило сообщение о возгорании в городе Смоленске, улица Соболева. На место вызова выехали пожрано-спасательные подразделения, 21 человек личного состава", - говорится в сообщении. Как уточнили в силовых структурах региона, возгорание, по предварительным данным, произошло под крышей Смоленской чулочной фабрики, которая производит продукцию под брендом "Наше". По предварительным данным, пострадавших нет, причина и ущерб уточняется.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1870061899.html

россия

смоленская область

смоленск

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происшествия, россия, смоленская область, смоленск, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)