https://ria.ru/20230505/pozhar-1870032007.html

В Курганской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара

В Курганской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара - РИА Новости, 05.05.2023

В Курганской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара

Спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня в Курганской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:36

2023-05-05T18:36

2023-05-05T18:36

курганская область

ми-8 амтш

природные пожары в россии

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня в Курганской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить угрозу распространения огня с ландшафтного пожара на территорию населенного пункта", - говорится в сообщении. Ранее уточнялось, что приведен в готовность вертолет Ми-8 МЧС для защиты деревни в Курганской области от пожара. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, 27 апреля площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила шесть тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений. Кроме того, при пожаре погибла женщина.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1869884747.html

курганская область

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курганская область, ми-8 амтш, природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)