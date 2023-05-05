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В Курганской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара - РИА Новости, 05.05.2023
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18:36 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/pozhar-1870032007.html
В Курганской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара
В Курганской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара - РИА Новости, 05.05.2023
В Курганской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара
Спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня в Курганской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:36
2023-05-05T18:36
курганская область
ми-8 амтш
природные пожары в россии
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня в Курганской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ. "Пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить угрозу распространения огня с ландшафтного пожара на территорию населенного пункта", - говорится в сообщении. Ранее уточнялось, что приведен в готовность вертолет Ми-8 МЧС для защиты деревни в Курганской области от пожара. Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, 27 апреля площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила шесть тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений. Кроме того, при пожаре погибла женщина.
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курганская область, ми-8 амтш, природные пожары в россии, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Курганская область, Ми-8 АМТШ, Природные пожары в России, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Курганской области устранили угрозу распространения ландшафтного пожара

В Курганской области удалось предотвратить угрозу распространения ландшафтного пожара

© РИА Новости / Анастасия Макарычева | Перейти в медиабанкПожар
Пожар - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Анастасия Макарычева
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Спасателям удалось предотвратить угрозу распространения огня в Курганской области, сообщает пресс-служба МЧС РФ.
"Пожарно-спасательным подразделениям удалось предотвратить угрозу распространения огня с ландшафтного пожара на территорию населенного пункта", - говорится в сообщении.
Ранее уточнялось, что приведен в готовность вертолет Ми-8 МЧС для защиты деревни в Курганской области от пожара.
Как сообщал пресс-центр МЧС РФ, 27 апреля площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила шесть тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений. Кроме того, при пожаре погибла женщина.
Работник пожарной охраны - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
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Вчера, 12:15
 
Курганская областьМи-8 АМТШПриродные пожары в РоссииРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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