https://ria.ru/20230505/pozhar-1870021587.html

МЧС для тушения пожара в Курганской области привели в готовность вертолет

МЧС для тушения пожара в Курганской области привели в готовность вертолет - РИА Новости, 05.05.2023

МЧС для тушения пожара в Курганской области привели в готовность вертолет

Вертолет Ми-8 МЧС России приведен в готовность для защиты деревни в Курганской области от пожара, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T18:23

2023-05-05T18:23

2023-05-05T18:23

происшествия

курганская область

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812260627_0:310:3090:2048_1920x0_80_0_0_81d49fa032082247b07ae26b533e5351.jpg

МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России приведен в готовность для защиты деревни в Курганской области от пожара, сообщает МЧС РФ. "Борьбу с огнём ведут 68 человек и 13 единиц техники. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении. Уточняется, что площадь пожара составляет 1,2 километра, огонь бушует приблизительно в двух километрах от населенного пункта. Как ранее сообщал пресс-центр МЧС РФ, 27 апреля площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила шесть тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений. Кроме того, при пожаре погибла женщина.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1869976065.html

https://ria.ru/20230505/pozhar-1869991107.html

курганская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш