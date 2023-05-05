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МЧС для тушения пожара в Курганской области привели в готовность вертолет - РИА Новости, 05.05.2023
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18:23 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/pozhar-1870021587.html
МЧС для тушения пожара в Курганской области привели в готовность вертолет
МЧС для тушения пожара в Курганской области привели в готовность вертолет - РИА Новости, 05.05.2023
МЧС для тушения пожара в Курганской области привели в готовность вертолет
Вертолет Ми-8 МЧС России приведен в готовность для защиты деревни в Курганской области от пожара, сообщает МЧС РФ. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T18:23
2023-05-05T18:23
происшествия
курганская область
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России приведен в готовность для защиты деревни в Курганской области от пожара, сообщает МЧС РФ. "Борьбу с огнём ведут 68 человек и 13 единиц техники. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении. Уточняется, что площадь пожара составляет 1,2 километра, огонь бушует приблизительно в двух километрах от населенного пункта. Как ранее сообщал пресс-центр МЧС РФ, 27 апреля площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила шесть тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений. Кроме того, при пожаре погибла женщина.
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869976065.html
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происшествия, курганская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Курганская область, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
МЧС для тушения пожара в Курганской области привели в готовность вертолет

МЧС: в Курганской области для защиты населения от пожара приготовили вертолет МИ-8

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПожарный вертолет МЧС РФ
Пожарный вертолет МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Пожарный вертолет МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Вертолет Ми-8 МЧС России приведен в готовность для защиты деревни в Курганской области от пожара, сообщает МЧС РФ.
"Борьбу с огнём ведут 68 человек и 13 единиц техники. В готовность приведен вертолет Ми-8 МЧС России", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что площадь пожара составляет 1,2 километра, огонь бушует приблизительно в двух километрах от населенного пункта.
«
"Осуществляется эвакуация населения. Проводится дополнительная опашка населённого пункта", - дополняется в сообщении.
Как ранее сообщал пресс-центр МЧС РФ, 27 апреля площадь пожара в деревне Логоушка в Курганской области составила шесть тысяч квадратных метров, огнем были охвачены 20 жилых домов и 20 построек, сухая растительность горела на 80 гектарах. Позже сообщили о том, что от пожара пострадали почти 80 строений. Кроме того, при пожаре погибла женщина.
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ПроисшествияКурганская областьРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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