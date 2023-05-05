https://ria.ru/20230505/pozhar-1869976065.html
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складах
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складах - РИА Новости, 05.05.2023
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складах
Открытое горение на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T16:51
2023-05-05T16:51
2023-05-05T16:51
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Открытое горение на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 16.30 мск открытое горение на пожаре в Екатеринбурге ликвидировано", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складах
В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складах с резиной