https://ria.ru/20230505/pozhar-1869976065.html

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складах

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складах - РИА Новости, 05.05.2023

В Екатеринбурге ликвидировали открытое горение на складах

Открытое горение на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T16:51

2023-05-05T16:51

2023-05-05T16:51

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Открытое горение на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге ликвидировано, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "В 16.30 мск открытое горение на пожаре в Екатеринбурге ликвидировано", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html

екатеринбург

россия

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2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)