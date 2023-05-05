https://ria.ru/20230505/pozhar-1869923636.html
В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной
В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной - РИА Новости, 05.05.2023
В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной
Крупный пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:20
2023-05-05T14:20
2023-05-05T14:21
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как ранее сообщалось, на Базальтовой улице в уральской столице горели два складских помещения, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина, площадь пожара составляла 2 тысячи "квадратов", позже увеличилась до 4 тысяч."В 14.07 мск пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html
екатеринбург
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869919126_141:0:1581:1080_1920x0_80_0_0_6acdf05e2dba6478bc90c43abf6d9eb4.jpg
Работа пожарных на месте возгорания на складах с резиной в Екатеринбурге
клады с резиной и легковоспламеняющимися жидкостями горят в Екатеринбурге на площади 2 тысячи кв. м.
2023-05-05T14:20
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PT0M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной
В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной на площади 4000 квадратных метров
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Как ранее сообщалось, на Базальтовой улице в уральской столице горели два складских помещения, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина, площадь пожара составляла 2 тысячи "квадратов", позже увеличилась до 4 тысяч.
"В 14.07 мск пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
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