https://ria.ru/20230505/pozhar-1869923636.html

В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной

В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной - РИА Новости, 05.05.2023

В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной

Крупный пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T14:20

2023-05-05T14:20

2023-05-05T14:21

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как ранее сообщалось, на Базальтовой улице в уральской столице горели два складских помещения, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина, площадь пожара составляла 2 тысячи "квадратов", позже увеличилась до 4 тысяч."В 14.07 мск пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html

екатеринбург

россия

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Работа пожарных на месте возгорания на складах с резиной в Екатеринбурге клады с резиной и легковоспламеняющимися жидкостями горят в Екатеринбурге на площади 2 тысячи кв. м. 2023-05-05T14:20 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)