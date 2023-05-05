Рейтинг@Mail.ru
В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:20 05.05.2023 (обновлено: 14:21 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869923636.html
В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной
В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной - РИА Новости, 05.05.2023
В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной
Крупный пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T14:20
2023-05-05T14:21
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869919126_0:0:1921:1080_1920x0_80_0_0_c27841d19cad3c1e446eef89780157c6.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.Как ранее сообщалось, на Базальтовой улице в уральской столице горели два складских помещения, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина, площадь пожара составляла 2 тысячи "квадратов", позже увеличилась до 4 тысяч."В 14.07 мск пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html
екатеринбург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Работа пожарных на месте возгорания на складах с резиной в Екатеринбурге
клады с резиной и легковоспламеняющимися жидкостями горят в Екатеринбурге на площади 2 тысячи кв. м.
2023-05-05T14:20
true
PT0M41S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/05/1869919126_141:0:1581:1080_1920x0_80_0_0_6acdf05e2dba6478bc90c43abf6d9eb4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной

В Екатеринбурге локализовали пожар на складах с резиной на площади 4000 квадратных метров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Крупный пожар на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге удалось локализовать на площади 4 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Как ранее сообщалось, на Базальтовой улице в уральской столице горели два складских помещения, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина, площадь пожара составляла 2 тысячи "квадратов", позже увеличилась до 4 тысяч.
"В 14.07 мск пожар локализован на площади 4 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани
Вчера, 10:00
 
ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала