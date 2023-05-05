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Площадь пожара в Екатеринбурге возросла до четырех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 05.05.2023
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13:59 05.05.2023 (обновлено: 14:31 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869917116.html
Площадь пожара в Екатеринбурге возросла до четырех тысяч квадратных метров
Площадь пожара в Екатеринбурге возросла до четырех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 05.05.2023
Площадь пожара в Екатеринбурге возросла до четырех тысяч квадратных метров
Площадь пожара на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге увеличилась вдвое — до четырех тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:59
2023-05-05T14:31
происшествия
екатеринбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Площадь пожара на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге увеличилась вдвое — до четырех тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.На Базальтовой улице в уральской столице горят два складских помещения, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина, площадь пожара составляет две тысячи "квадратов", сообщало ведомство."Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что принимаются все меры, чтобы не допустить перехода огня на гаражный кооператив, работу осложняют сильный ветер и высокая пожарная загрузка горящих складов.По данным МЧС, к ликвидации пожара привлечены порядка 80 человек и более 20 единиц техники.
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html
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екатеринбург
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происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Площадь пожара в Екатеринбурге возросла до четырех тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складах с резиной в Екатеринбурге возросла до 4000 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС по Свердловской областиСотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : ГУ МЧС по Свердловской области
Сотрудники МЧС во время ликвидации пожара в Екатеринбурге
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Площадь пожара на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге увеличилась вдвое — до четырех тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
На Базальтовой улице в уральской столице горят два складских помещения, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина, площадь пожара составляет две тысячи "квадратов", сообщало ведомство.
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"Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что принимаются все меры, чтобы не допустить перехода огня на гаражный кооператив, работу осложняют сильный ветер и высокая пожарная загрузка горящих складов.
По данным МЧС, к ликвидации пожара привлечены порядка 80 человек и более 20 единиц техники.
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ПроисшествияЕкатеринбургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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