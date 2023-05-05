https://ria.ru/20230505/pozhar-1869917116.html

Площадь пожара в Екатеринбурге возросла до четырех тысяч квадратных метров

Площадь пожара в Екатеринбурге возросла до четырех тысяч квадратных метров - РИА Новости, 05.05.2023

Площадь пожара в Екатеринбурге возросла до четырех тысяч квадратных метров

Площадь пожара на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге увеличилась вдвое — до четырех тысяч квадратных метров, рассказали РИА... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T13:59

2023-05-05T13:59

2023-05-05T14:31

происшествия

екатеринбург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Площадь пожара на складах с легковоспламеняющейся жидкостью и резиной в Екатеринбурге увеличилась вдвое — до четырех тысяч квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.На Базальтовой улице в уральской столице горят два складских помещения, в которых находятся легковоспламеняющиеся жидкости и резина, площадь пожара составляет две тысячи "квадратов", сообщало ведомство."Площадь пожара увеличилась до четырех тысяч квадратных метров", — сказал собеседник агентства.Он отметил, что принимаются все меры, чтобы не допустить перехода огня на гаражный кооператив, работу осложняют сильный ветер и высокая пожарная загрузка горящих складов.По данным МЧС, к ликвидации пожара привлечены порядка 80 человек и более 20 единиц техники.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html

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екатеринбург

россия

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Владимир Лаврентьев

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Владимир Лаврентьев

происшествия, екатеринбург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)