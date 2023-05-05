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Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани - РИА Новости, 05.05.2023
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10:00 05.05.2023 (обновлено: 11:01 05.05.2023)
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Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани
Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани - РИА Новости, 05.05.2023
Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани
Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани, по предварительной информации, стали повреждения от атаки украинских дронов днем... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:00
2023-05-05T11:01
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани, по предварительной информации, стали повреждения от атаки украинских дронов днем ранее, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Новый пожар произошел сегодня утром, возгорание ликвидировали на площади 60 квадратных метров до прибытия подразделений МЧС.Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Огонь локализовали на площади 400 квадратных метров и вскоре потушили.Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани

Экстренные службы назвали самовоспламенение нефтепродуктов причиной пожара на Ильском НПЗ

© Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/TelegramТушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
© Глава администрации (губернатор) Краснодарского края Вениамин Кондратьев/Telegram
Тушение возгорания резервуаров с нефтепродуктами на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани, по предварительной информации, стали повреждения от атаки украинских дронов днем ранее, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«

"Предварительно, возгорание произошло из-за самовоспламенения разлившихся нефтепродуктов", — сказал собеседник агентства.

Новый пожар произошел сегодня утром, возгорание ликвидировали на площади 60 квадратных метров до прибытия подразделений МЧС.
Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Огонь локализовали на площади 400 квадратных метров и вскоре потушили.
Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.
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