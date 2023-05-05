https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html

Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани

Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани - РИА Новости, 05.05.2023

Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани

Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани, по предварительной информации, стали повреждения от атаки украинских дронов днем... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:00

2023-05-05T10:00

2023-05-05T11:01

происшествия

краснодарский край

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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани, по предварительной информации, стали повреждения от атаки украинских дронов днем ранее, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Новый пожар произошел сегодня утром, возгорание ликвидировали на площади 60 квадратных метров до прибытия подразделений МЧС.Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Огонь локализовали на площади 400 квадратных метров и вскоре потушили.Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.

https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869549109.html

краснодарский край

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край