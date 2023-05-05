https://ria.ru/20230505/pozhar-1869834036.html
Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани
Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани - РИА Новости, 05.05.2023
Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани
Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани, по предварительной информации, стали повреждения от атаки украинских дронов днем... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:00
2023-05-05T10:00
2023-05-05T11:01
происшествия
краснодарский край
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МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани, по предварительной информации, стали повреждения от атаки украинских дронов днем ранее, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.Новый пожар произошел сегодня утром, возгорание ликвидировали на площади 60 квадратных метров до прибытия подразделений МЧС.Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Огонь локализовали на площади 400 квадратных метров и вскоре потушили.Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869549109.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, краснодарский край
Происшествия, Краснодарский край
Стала известна причина нового возгорания на Ильском НПЗ на Кубани
Экстренные службы назвали самовоспламенение нефтепродуктов причиной пожара на Ильском НПЗ
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Причиной нового пожара на Ильском нефтеперерабатывающем заводе на Кубани, по предварительной информации, стали повреждения от атаки украинских дронов днем ранее, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Предварительно, возгорание произошло из-за самовоспламенения разлившихся нефтепродуктов", — сказал собеседник агентства.
Новый пожар произошел сегодня утром, возгорание ликвидировали на площади 60 квадратных метров до прибытия подразделений МЧС.
Накануне утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что на Ильском НПЗ загорелись резервуары с нефтепродуктами. Огонь локализовали на площади 400 квадратных метров и вскоре потушили.
Источник в силовых структурах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.
На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник