https://ria.ru/20230505/pozhar-1869831139.html

На Кубани загорелся Ильский НПЗ

На Кубани загорелся Ильский НПЗ - РИА Новости, 05.05.2023

На Кубани загорелся Ильский НПЗ

Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, возгорание ликвидировано, пострадавших, по предварительной... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:39

2023-05-05T09:39

2023-05-05T09:50

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, возгорание ликвидировано, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Отмечается, что, предварительно, погибших и пострадавших нет.В четверг утром глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.

https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869549109.html

краснодарский край

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край