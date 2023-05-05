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На Кубани загорелся Ильский НПЗ - РИА Новости, 05.05.2023
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09:39 05.05.2023 (обновлено: 09:50 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869831139.html
На Кубани загорелся Ильский НПЗ
На Кубани загорелся Ильский НПЗ - РИА Новости, 05.05.2023
На Кубани загорелся Ильский НПЗ
Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, возгорание ликвидировано, пострадавших, по предварительной... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:39
2023-05-05T09:50
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, возгорание ликвидировано, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Отмечается, что, предварительно, погибших и пострадавших нет.В четверг утром глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
На Кубани загорелся Ильский НПЗ

В МЧС сообщили о втором за два дня пожаре на Ильском НПЗ в Краснодарском крае

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, возгорание ликвидировано, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
«
"В 8.39 в соответствии с расписанием выезда пожарно-спасательные подразделения убыли по повышенному рангу пожара. В 9.00 пожар (на ИНПЗ – ред.) ликвидирован до прибытия подразделений МЧС России на площади 60 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, погибших и пострадавших нет.
В четверг утром глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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