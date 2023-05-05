https://ria.ru/20230505/pozhar-1869831139.html
На Кубани загорелся Ильский НПЗ
На Кубани загорелся Ильский НПЗ - РИА Новости, 05.05.2023
На Кубани загорелся Ильский НПЗ
Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, возгорание ликвидировано, пострадавших, по предварительной... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:39
2023-05-05T09:39
2023-05-05T09:50
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, возгорание ликвидировано, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.Отмечается, что, предварительно, погибших и пострадавших нет.В четверг утром глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.
https://ria.ru/20230504/bespilotnik-1869549109.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
На Кубани загорелся Ильский НПЗ
В МЧС сообщили о втором за два дня пожаре на Ильском НПЗ в Краснодарском крае
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Пожар произошел на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе Краснодарского края, возгорание ликвидировано, пострадавших, по предварительной информации, нет, сообщили журналистам в ГУМЧС по региону.
«
"В 8.39 в соответствии с расписанием выезда пожарно-спасательные подразделения убыли по повышенному рангу пожара. В 9.00 пожар (на ИНПЗ – ред.) ликвидирован до прибытия подразделений МЧС России на площади 60 квадратных метров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, предварительно, погибших и пострадавших нет.
В четверг утром глава Кубани Вениамин Кондратьев сообщил, что резервуары с нефтепродуктами загорелись на Ильском НПЗ. Пожар был локализован на площади 400 квадратных метров и вскоре потушен. Источник в правоохранительных органах заявил РИА Новости, что на предприятие упало четыре беспилотника, один из которых не взорвался.
На территории завода нефтепродуктов в Ростовской области упал беспилотник