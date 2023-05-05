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В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга" - РИА Новости, 05.05.2023
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07:38 05.05.2023 (обновлено: 10:34 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pozhar-1869819735.html
В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга"
В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга" - РИА Новости, 05.05.2023
В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга"
Возгорание тушат с вечера 4 мая в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области на площади 100 гектаров, которое, предварительно, началось из-за... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T07:38
2023-05-05T10:34
челябинская область
алексей текслер
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
усть-катав
происшествия
новости - туризм
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая – РИА Новости. Возгорание тушат с вечера 4 мая в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области на площади 100 гектаров, которое, предварительно, началось из-за сплавлявшихся туристов, сообщила в пятницу пресс-служба нацпарка. Кроме сотрудников и техники национальных парков "Зигальга" и "Таганай" в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, а также 5 добровольцев из села Меседа, уточняется в сообщении. Ранее сообщалось, что пожарные тушили возгорание в Ильменском государственном заповеднике. В Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Глава региона Алексей Текслер обращался к жителям региона с просьбой быть осторожными и бдительными – не поджигать траву и не давать это делать другим, добавляя, что "пожарные службы работают на пределе возможностей", "справляются, действуют оперативно, с максимальной отдачей". Зигальга – один из крупнейших в Челябинской области горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Национальный парк "Зигальга" создан 18 ноября 2019 года. Благодаря этому под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.
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челябинская область, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усть-катав, происшествия, новости - туризм
Челябинская область, Алексей Текслер, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Усть-Катав, Происшествия, Новости - Туризм
В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга"

В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга" на площади 100 гектаров

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ | Перейти в медиабанкСотрудники противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
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Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая – РИА Новости. Возгорание тушат с вечера 4 мая в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области на площади 100 гектаров, которое, предварительно, началось из-за сплавлявшихся туристов, сообщила в пятницу пресс-служба нацпарка.
«
"В "Зигальге" тушат пожар, который, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков. Вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы, еще около 30 человек… Угрозы населённому пункту нет. Сегодня к утру площадь пожара составляет около 100 гектаров", - говорится в сообщении.
Кроме сотрудников и техники национальных парков "Зигальга" и "Таганай" в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, а также 5 добровольцев из села Меседа, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожарные тушили возгорание в Ильменском государственном заповеднике.
В Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Глава региона Алексей Текслер обращался к жителям региона с просьбой быть осторожными и бдительными – не поджигать траву и не давать это делать другим, добавляя, что "пожарные службы работают на пределе возможностей", "справляются, действуют оперативно, с максимальной отдачей".
Зигальга – один из крупнейших в Челябинской области горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Национальный парк "Зигальга" создан 18 ноября 2019 года. Благодаря этому под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.
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