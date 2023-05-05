https://ria.ru/20230505/pozhar-1869819735.html

В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга"

В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга" - РИА Новости, 05.05.2023

В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга"

Возгорание тушат с вечера 4 мая в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области на площади 100 гектаров, которое, предварительно, началось из-за... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T07:38

2023-05-05T07:38

2023-05-05T10:34

челябинская область

алексей текслер

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

усть-катав

происшествия

новости - туризм

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ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая – РИА Новости. Возгорание тушат с вечера 4 мая в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области на площади 100 гектаров, которое, предварительно, началось из-за сплавлявшихся туристов, сообщила в пятницу пресс-служба нацпарка. Кроме сотрудников и техники национальных парков "Зигальга" и "Таганай" в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, а также 5 добровольцев из села Меседа, уточняется в сообщении. Ранее сообщалось, что пожарные тушили возгорание в Ильменском государственном заповеднике. В Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Глава региона Алексей Текслер обращался к жителям региона с просьбой быть осторожными и бдительными – не поджигать траву и не давать это делать другим, добавляя, что "пожарные службы работают на пределе возможностей", "справляются, действуют оперативно, с максимальной отдачей". Зигальга – один из крупнейших в Челябинской области горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Национальный парк "Зигальга" создан 18 ноября 2019 года. Благодаря этому под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1869802235.html

челябинская область

усть-катав

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челябинская область, алексей текслер, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), усть-катав, происшествия, новости - туризм