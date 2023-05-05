В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга"
В Челябинской области тушат пожар в нацпарке "Зигальга" на площади 100 гектаров
Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 5 мая – РИА Новости. Возгорание тушат с вечера 4 мая в национальном парке "Зигальга" в Челябинской области на площади 100 гектаров, которое, предварительно, началось из-за сплавлявшихся туристов, сообщила в пятницу пресс-служба нацпарка.
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"В "Зигальге" тушат пожар, который, по предварительным данным, начался из-за туристов-сплавщиков. Вечером с огнем боролись около 70 человек, сегодня утром на подмогу к ним направились дополнительные силы, еще около 30 человек… Угрозы населённому пункту нет. Сегодня к утру площадь пожара составляет около 100 гектаров", - говорится в сообщении.
Кроме сотрудников и техники национальных парков "Зигальга" и "Таганай" в тушении участвуют представители МЧС, пожарно-спасательной части Усть-Катава, лесные арендаторы, а также 5 добровольцев из села Меседа, уточняется в сообщении.
Ранее сообщалось, что пожарные тушили возгорание в Ильменском государственном заповеднике.
В Челябинской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Глава региона Алексей Текслер обращался к жителям региона с просьбой быть осторожными и бдительными – не поджигать траву и не давать это делать другим, добавляя, что "пожарные службы работают на пределе возможностей", "справляются, действуют оперативно, с максимальной отдачей".
Зигальга – один из крупнейших в Челябинской области горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Национальный парк "Зигальга" создан 18 ноября 2019 года. Благодаря этому под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.