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В московском Царицыно ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 05.05.2023
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01:06 05.05.2023
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В московском Царицыно ликвидировали пожар в административном здании
В московском Царицыно ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 05.05.2023
В московском Царицыно ликвидировали пожар в административном здании
Пожар в административном здании в московском районе Царицыно ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T01:06
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происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожар в административном здании в московском районе Царицыно ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Вечером в четверг произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших не поступало. По последним данным, площадь пожара составляла 300 квадратных метров, его удалось локализовать. "В 0.14 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
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происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В московском Царицыно ликвидировали пожар в административном здании

Пожар в административном здании в московском районе Царицыно ликвидировали

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС в Москве
Сотрудник МЧС в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Сотрудник МЧС в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожар в административном здании в московском районе Царицыно ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Вечером в четверг произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших не поступало. По последним данным, площадь пожара составляла 300 квадратных метров, его удалось локализовать.
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"В 0.14 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.
 
ПроисшествияРоссияМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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