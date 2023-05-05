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В московском Царицыно ликвидировали пожар в административном здании

В московском Царицыно ликвидировали пожар в административном здании - РИА Новости, 05.05.2023

В московском Царицыно ликвидировали пожар в административном здании

Пожар в административном здании в московском районе Царицыно ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T01:06

2023-05-05T01:06

2023-05-05T01:06

происшествия

россия

москва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Пожар в административном здании в московском районе Царицыно ликвидирован, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Вечером в четверг произошел пожар в здании на Ереванской улице в Москве, люди эвакуировались до прибытия спасателей, информации о пострадавших не поступало. По последним данным, площадь пожара составляла 300 квадратных метров, его удалось локализовать. "В 0.14 пожар был ликвидирован", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20230505/uspenka-1869800519.html

россия

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)