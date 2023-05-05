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В результате пожара в тюменском селе Успенка пострадали 18 строений
В результате пожара в тюменском селе Успенка пострадали 18 строений - РИА Новости, 05.05.2023
В результате пожара в тюменском селе Успенка пострадали 18 строений
При пожаре в селе Успенка Тюменской области пострадали 18 строений, в том числе 8 жилых домов, сообщил уточненные к этому часу данные глава региона Александр... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T00:00
2023-05-05T00:00
2023-05-05T00:00
тюменская область
александр моор
происшествия
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ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. При пожаре в селе Успенка Тюменской области пострадали 18 строений, в том числе 8 жилых домов, сообщил уточненные к этому часу данные глава региона Александр Моор. В четверг крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома в селе Успенка, сообщалось, что огнём охвачены 13 жилых строений. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. "По предварительным данным, 18 строений повреждены огнем - из них 8 жилых домов. В 19 часов в селе был введен режим ЧС – всех желающих эвакуировали в пункт временного размещения", – сообщил Моор в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что пожарным удалось остановить продвижение огня, но находиться в селе еще опасно – "очень сильное задымление, тяжело дышать". Он рассказал, что в Успенке успел пообщаться с местными жителями, которые остались караулить свои дома, и пообещал в пятницу встретиться с погорельцами. Пострадавшим будет оказана необходимая поддержка, заверил Моор.
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тюменская область, александр моор, происшествия
Тюменская область, Александр Моор, Происшествия
В результате пожара в тюменском селе Успенка пострадали 18 строений
При пожаре в тюменском селе Успенка пострадали 18 строений, в том числе 8 жилых домов
ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости.
При пожаре в селе Успенка Тюменской области пострадали 18 строений, в том числе 8 жилых домов, сообщил
уточненные к этому часу данные глава региона Александр Моор.
В четверг крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома в селе Успенка, сообщалось, что огнём охвачены 13 жилых строений. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений.
"По предварительным данным, 18 строений повреждены огнем - из них 8 жилых домов. В 19 часов в селе был введен режим ЧС – всех желающих эвакуировали в пункт временного размещения", – сообщил Моор в своем телеграм-канале.
Губернатор отметил, что пожарным удалось остановить продвижение огня, но находиться в селе еще опасно – "очень сильное задымление, тяжело дышать". Он рассказал, что в Успенке успел пообщаться с местными жителями, которые остались караулить свои дома, и пообещал в пятницу встретиться с погорельцами. Пострадавшим будет оказана необходимая поддержка, заверил Моор.
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