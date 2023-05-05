https://ria.ru/20230505/pozhar-1869798462.html

В результате пожара в тюменском селе Успенка пострадали 18 строений

В результате пожара в тюменском селе Успенка пострадали 18 строений - РИА Новости, 05.05.2023

В результате пожара в тюменском селе Успенка пострадали 18 строений

При пожаре в селе Успенка Тюменской области пострадали 18 строений, в том числе 8 жилых домов, сообщил уточненные к этому часу данные глава региона Александр... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T00:00

2023-05-05T00:00

2023-05-05T00:00

тюменская область

александр моор

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg

ТЮМЕНЬ, 4 мая – РИА Новости. При пожаре в селе Успенка Тюменской области пострадали 18 строений, в том числе 8 жилых домов, сообщил уточненные к этому часу данные глава региона Александр Моор. В четверг крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома в селе Успенка, сообщалось, что огнём охвачены 13 жилых строений. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. "По предварительным данным, 18 строений повреждены огнем - из них 8 жилых домов. В 19 часов в селе был введен режим ЧС – всех желающих эвакуировали в пункт временного размещения", – сообщил Моор в своем телеграм-канале. Губернатор отметил, что пожарным удалось остановить продвижение огня, но находиться в селе еще опасно – "очень сильное задымление, тяжело дышать". Он рассказал, что в Успенке успел пообщаться с местными жителями, которые остались караулить свои дома, и пообещал в пятницу встретиться с погорельцами. Пострадавшим будет оказана необходимая поддержка, заверил Моор.

https://ria.ru/20230504/pozhar-1869794100.html

тюменская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тюменская область, александр моор, происшествия