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ВСУ потеряли до 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:18 05.05.2023 (обновлено: 15:25 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/poteri-1869941233.html
ВСУ потеряли до 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
ВСУ потеряли до 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 05.05.2023
ВСУ потеряли до 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях
На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 160 военнослужащих, уничтожено два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:18
2023-05-05T15:25
специальная военная операция на украине
харьковская область
луганская народная республика
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 160 военнослужащих, уничтожено два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Торское и Серебрянка ДНР."Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
харьковская область
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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны: Киев потерял до 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 160 военнослужащих, уничтожено два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ.
"На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны", - сказали в ведомстве.
На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Торское и Серебрянка ДНР.
"Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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