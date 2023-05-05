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ВСУ потеряли до 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

ВСУ потеряли до 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 05.05.2023

ВСУ потеряли до 160 военных на Купянском и Краснолиманском направлениях

На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 160 военнослужащих, уничтожено два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:18

2023-05-05T15:18

2023-05-05T15:25

специальная военная операция на украине

харьковская область

луганская народная республика

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. На купянском и краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял до 160 военнослужащих, уничтожено два склада боеприпасов, сообщили в пятницу в Минобороны РФ."На Купянском направлении ударами авиации, огнем артиллерии "Западной" группировки войск поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Двуречная, Ивановка и Крахмальное Харьковской области. В районах населенных пунктов Синьковка, Тимковка и Берестовое Харьковской области пресечены действия трех украинских диверсионно-разведывательных групп. За сутки на данном направлении уничтожено до 95 украинских военнослужащих, восемь автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Акация", а также одна артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе населенного пункта Огурцово Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, оперативно-тактической и армейской авиацией, огнем артиллерии группировки войск "Центр" нанесено поражение подразделениям войск Украины в районах населенных пунктов Невское ЛНР, Торское и Серебрянка ДНР."Уничтожено до 65 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, один пикап, а также гаубицы Д-20 и Д-30. В районе населенного пункта Петровское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ", - отметили в министерстве.

харьковская область

луганская народная республика

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харьковская область, луганская народная республика, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)