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Киев потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:12 05.05.2023 (обновлено: 15:26 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/poteri-1869939446.html
Киев потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении
Киев потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.05.2023
Киев потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 80 украинских военных, 15 бронемашин и четыре гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:12
2023-05-05T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 80 украинских военных, 15 бронемашин и четыре гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении

Минобороны: Киев за сутки потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 80 украинских военных, 15 бронемашин и четыре гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РФ.
"На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
4 мая, 17:02
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 04.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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