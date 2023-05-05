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Киев потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении
Киев потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении - РИА Новости, 05.05.2023
Киев потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении
Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 80 украинских военных, 15 бронемашин и четыре гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:12
2023-05-05T15:12
2023-05-05T15:26
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие за сутки на херсонском направлении уничтожили до 80 украинских военных, 15 бронемашин и четыре гаубицы, заявили в пятницу в Минобороны РФ."На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено до 80 украинских военнослужащих, 15 боевых бронированных машин, 23 автомобиля, гаубица "Мста-Б", а также три гаубицы Д-30", - говорится в сводке российского военного ведомства.
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вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Киев потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении
Минобороны: Киев за сутки потерял до 80 военных и 15 бронемашин на Херсонском направлении