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Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 05.05.2023
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 90 украинских военных и 8 единиц техники, включая одну гаубицу... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:12
2023-05-05T15:12
2023-05-05T15:25
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 90 украинских военных и 8 единиц техники, включая одну гаубицу M777 производства США, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара и Водяного в ДНР, а также в районе Новоданиловки, Червоного и Малиновки в Запорожской области."В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.
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россия, сша, угледар
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Угледар
Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях
Минобороны России: ВСУ потеряли более 90 солдат на Южнодонецком и Запорожском направлениях