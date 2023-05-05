https://ria.ru/20230505/poteri-1869939335.html

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях - РИА Новости, 05.05.2023

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на двух направлениях

Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 90 украинских военных и 8 единиц техники, включая одну гаубицу... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:12

2023-05-05T15:12

2023-05-05T15:25

специальная военная операция на украине

россия

сша

угледар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/11/1832258425_0:0:3133:1763_1920x0_80_0_0_705150b732db9b50691955b35078a47b.jpg

МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Группировка ВС РФ "Восток" на южно-донецком и запорожском направлениях за сутки уничтожила более 90 украинских военных и 8 единиц техники, включая одну гаубицу M777 производства США, сообщили в пятницу в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск "Восток" поражены подразделения противника в районе Угледара и Водяного в ДНР, а также в районе Новоданиловки, Червоного и Малиновки в Запорожской области."В районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой Народной Республики пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. За сутки на данных направлениях потери противника составили более 90 военнослужащих, один танк, пять автомобилей, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

сша

угледар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, угледар