https://ria.ru/20230505/posol-1869838130.html

Польша заявила о желании оставить своего посла в России

Польша заявила о желании оставить своего посла в России - РИА Новости, 05.05.2023

Польша заявила о желании оставить своего посла в России

Польша считает нужным оставить своего посла в России, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции RMF FM. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:22

2023-05-05T10:22

2023-05-05T10:22

в мире

россия

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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Польша считает нужным оставить своего посла в России, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции RMF FM. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после изъятия польскими властями здания школы при посольстве в Варшаве Россия имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей, но от этого пострадают в первую очередь россияне, живущие и работающие там. Он также заявил, что одной из миссий польского посла в России является поддержка оппозиции. "Это также своего рода символ. Посол Кшиштоф Краевский делает там очень много прекрасных вещей, встречаясь, хотя бы, с российской оппозицией и заботясь о них", - сказал представитель МИД.

https://ria.ru/20230501/polsha-1868878084.html

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2023

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в мире, россия, польша