Польша заявила о желании оставить своего посла в России
Пресс-секретарь МИД Лукаш Ясина: Польша считает нужным оставить своего посла в России
Здание посольства Польши в Москве. Архивное фото
ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Польша считает нужным оставить своего посла в России, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после изъятия польскими властями здания школы при посольстве в Варшаве Россия имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей, но от этого пострадают в первую очередь россияне, живущие и работающие там.
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"Это всегда рассуждения "за" и "против". И уже год этот вопрос перевешивает в сторону того, чтобы на территории Российской Федерации оставалось польское представительство, так как это вопрос заботы о наших гражданах, вопрос не закрытия каналов коммуникации. Большинство стран Европейского союза также решило оставить своих послов в Москве", - сказал Ясина, отвечая на вопрос о возможном отзыве посла Польши из России.
Он также заявил, что одной из миссий польского посла в России является поддержка оппозиции. "Это также своего рода символ. Посол Кшиштоф Краевский делает там очень много прекрасных вещей, встречаясь, хотя бы, с российской оппозицией и заботясь о них", - сказал представитель МИД.