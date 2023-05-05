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Польша заявила о желании оставить своего посла в России - РИА Новости, 05.05.2023
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10:22 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/posol-1869838130.html
Польша заявила о желании оставить своего посла в России
Польша заявила о желании оставить своего посла в России - РИА Новости, 05.05.2023
Польша заявила о желании оставить своего посла в России
Польша считает нужным оставить своего посла в России, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции RMF FM. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T10:22
2023-05-05T10:22
в мире
россия
польша
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Польша считает нужным оставить своего посла в России, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции RMF FM. Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после изъятия польскими властями здания школы при посольстве в Варшаве Россия имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей, но от этого пострадают в первую очередь россияне, живущие и работающие там. Он также заявил, что одной из миссий польского посла в России является поддержка оппозиции. "Это также своего рода символ. Посол Кшиштоф Краевский делает там очень много прекрасных вещей, встречаясь, хотя бы, с российской оппозицией и заботясь о них", - сказал представитель МИД.
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в мире, россия, польша
В мире, Россия, Польша
Польша заявила о желании оставить своего посла в России

Пресс-секретарь МИД Лукаш Ясина: Польша считает нужным оставить своего посла в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание посольства Польши в Москве
Здание посольства Польши в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание посольства Польши в Москве. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 мая – РИА Новости. Польша считает нужным оставить своего посла в России, заявил пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина в эфире радиостанции RMF FM.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что после изъятия польскими властями здания школы при посольстве в Варшаве Россия имеет право пойти на разрыв дипломатических отношений с Польшей, но от этого пострадают в первую очередь россияне, живущие и работающие там.
«
"Это всегда рассуждения "за" и "против". И уже год этот вопрос перевешивает в сторону того, чтобы на территории Российской Федерации оставалось польское представительство, так как это вопрос заботы о наших гражданах, вопрос не закрытия каналов коммуникации. Большинство стран Европейского союза также решило оставить своих послов в Москве", - сказал Ясина, отвечая на вопрос о возможном отзыве посла Польши из России.
Он также заявил, что одной из миссий польского посла в России является поддержка оппозиции. "Это также своего рода символ. Посол Кшиштоф Краевский делает там очень много прекрасных вещей, встречаясь, хотя бы, с российской оппозицией и заботясь о них", - сказал представитель МИД.
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