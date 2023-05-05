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В Донецке "Бессмертный полк" проходит в формате автопробега

В Донецке "Бессмертный полк" проходит в формате автопробега - РИА Новости, 05.05.2023

В Донецке "Бессмертный полк" проходит в формате автопробега

Донецк принял участие во Всероссийской акции "Бессмертный автополк", десятки машин с красными знаменами и триколорами двигаются по городу на малой скорости под... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T12:35

2023-05-05T12:35

2023-05-05T12:35

донецк

день победы

россия

юрий левитан

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Донецк принял участие во Всероссийской акции "Бессмертный автополк", десятки машин с красными знаменами и триколорами двигаются по городу на малой скорости под голос Юрия Левитана о победе над германским фашизмом и песни военных лет, передает корреспондент РИА Новости. Главная цель проекта - инициировать традицию: проведение 9 мая не только шествия Бессмертного полка, где люди идут в колоннах с портретами, но и устанавливают портреты на своих автомобилях. В условиях обостренной обстановки в Донецке такой формат акции является наиболее актуальным, так как не требует массового скопления людей.

донецк

россия

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донецк, день победы, россия, юрий левитан