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В Донецке "Бессмертный полк" проходит в формате автопробега - РИА Новости, 05.05.2023
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12:35 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/polk-1869891937.html
В Донецке "Бессмертный полк" проходит в формате автопробега
В Донецке "Бессмертный полк" проходит в формате автопробега - РИА Новости, 05.05.2023
В Донецке "Бессмертный полк" проходит в формате автопробега
Донецк принял участие во Всероссийской акции "Бессмертный автополк", десятки машин с красными знаменами и триколорами двигаются по городу на малой скорости под... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T12:35
2023-05-05T12:35
донецк
день победы
россия
юрий левитан
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Донецк принял участие во Всероссийской акции "Бессмертный автополк", десятки машин с красными знаменами и триколорами двигаются по городу на малой скорости под голос Юрия Левитана о победе над германским фашизмом и песни военных лет, передает корреспондент РИА Новости. Главная цель проекта - инициировать традицию: проведение 9 мая не только шествия Бессмертного полка, где люди идут в колоннах с портретами, но и устанавливают портреты на своих автомобилях. В условиях обостренной обстановки в Донецке такой формат акции является наиболее актуальным, так как не требует массового скопления людей.
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донецк, день победы, россия, юрий левитан
Донецк, День Победы, Россия, Юрий Левитан
В Донецке "Бессмертный полк" проходит в формате автопробега

В Донецке акция "Бессмертный полк" проходит в формате автопробега

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкБаннер в Донецке
Баннер в Донецке - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Донецк принял участие во Всероссийской акции "Бессмертный автополк", десятки машин с красными знаменами и триколорами двигаются по городу на малой скорости под голос Юрия Левитана о победе над германским фашизмом и песни военных лет, передает корреспондент РИА Новости.
Главная цель проекта - инициировать традицию: проведение 9 мая не только шествия Бессмертного полка, где люди идут в колоннах с портретами, но и устанавливают портреты на своих автомобилях. В условиях обостренной обстановки в Донецке такой формат акции является наиболее актуальным, так как не требует массового скопления людей.
 
ДонецкДень ПобедыРоссияЮрий Левитан
 
 
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