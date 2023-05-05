https://ria.ru/20230505/polk-1869822814.html

В российском посольстве в Токио прошла акция "Бессмертный полк"

В российском посольстве в Токио прошла акция "Бессмертный полк" - РИА Новости, 05.05.2023

В российском посольстве в Токио прошла акция "Бессмертный полк"

Акция "Бессмертный полк" и концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Японии, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:21

2023-05-05T08:21

2023-05-05T11:30

в мире

токио

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день победы

бессмертный полк

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ТОКИО, 5 мая — РИА Новости. Акция "Бессмертный полк" и концерт под открытым небом прошли на территории российского посольства в Японии, передает корреспондент РИА Новости. "Победа в Великой Отечественной войне является дорогим нашему сердцу праздником. Особенно хотел поблагодарить наших японских гостей, друзей из стран СНГ, Китая. Сегодня, в канун ее 78-й годовщины, мы чтим ветеранов, вспоминаем тех, кто самоотверженно и беззаветно ковал общую победу: солдат и офицеров, медработников, тружеников тыла, кто внес свой вклад в освобождение мира от нацизма, кто боролся за будущее нашей страны, за то, чтобы мы жили в мире", — сказал в приветственном слове заместитель главы дипмиссии Геннадий Овечко. Он отметил, что "недруги нашего государства сделали ставку на русофобию неонацистов, из года в год превращая соседнюю с нами территорию в "анти-Россию". "Ради того чтобы жить, любить и быть любимыми, наши отцы, деды и прадеды проливали кровь, проявив беспредельный героизм и стойкость, они победили. Нас также невозможно сломить, мы непобедимы, пока помним наших фронтовиков", — заключил дипломат. Участники акции почтили минутой молчания память тех, кто отдал жизнь во время Великой Отечественной войны. Перед собравшимися выступил ансамбль "Россиянка" школы имени Рихарда Зорге при посольстве. Он исполнил военные песни и танцевальные композиции. После шествия "Бессмертного полка" участников угощали гречневой кашей и морсом, а затем желающие могли посмотреть фильм "Нюрнберг" режиссера Николая Лебедева.

https://ria.ru/20230503/den_pobedy-1869492014.html

https://ria.ru/20230504/vtsiom-1869551410.html

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Акция "Бессмертный полк" прошла на территории посольства России в Токио "Бессмертный полк" прошел на территории российского посольства в Токио 2023-05-05T08:21 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, токио, россия, день победы, бессмертный полк