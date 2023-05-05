Рейтинг@Mail.ru
Немцы ударили Зеленского по больному. Ему больше не до поездок по Европе - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:52 05.05.2023 (обновлено: 14:01 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/politika-1869914657.html
Немцы ударили Зеленского по больному. Ему больше не до поездок по Европе
Немцы ударили Зеленского по больному. Ему больше не до поездок по Европе - РИА Новости, 05.05.2023
Немцы ударили Зеленского по больному. Ему больше не до поездок по Европе
Президент Украины, любящий посещать западные страны с просьбами о помощи киевскому режиму, может лишиться этой возможности. Незадолго до его прилета в Германию... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T13:52
2023-05-05T14:01
в мире
германия
киев
украина
владимир зеленский
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796182919_55:0:2742:1511_1920x0_80_0_0_e185dbd13951b68d106020089e5afd30.jpg
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины, любящий посещать западные страны с просьбами о помощи киевскому режиму, может лишиться этой возможности. Незадолго до его прилета в Германию в немецкой прессе появились утечки с точной датой визита. Украинская сторона такой ход не оценила. Теперь вояж Владимира Зеленского в ФРГ под вопросом.По соображениям безопасностиЗарубежные поездки украинского президента после начала СВО широко освещаются иностранной прессой. Но о датах приезда Зеленского в ту или иную страну, как правило, становится известно в самый последний момент. Киев настаивает на том, что это продиктовано мерами безопасности.Однако на сей раз все пошло не по плану. Немецкое издание Tagesspiegel 3 мая, когда украинский президент находился с визитом в Финляндии, сообщило, что уже через десять дней Зеленский прибудет в Берлин.По горячим следам в ФРГ заявили, что начали расследование об обстоятельствах утечки даты приезда."Берлинская полиция никогда официально не предоставляла никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу государственный визит", — отметили в Германии.В то же время другие немецкие СМИ вслед за Tagesspiegel подхватили новость. Так, например, авторитетный Bild сообщил, что в столице Германии Зеленский 14 мая якобы намеревался встретиться с канцлером Олафом Шольцем и с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, после чего направился бы в город Ахен — для получения премии Карла Великого.Нездоровая реакцияИздание T-online со ссылкой на источники в украинской администрации сообщило, что в Киеве недовольны "сливом". И даже рассматривают возможность отмены поездки Зеленского."Очевидно, что крайне чувствительная информация о политике безопасности была преднамеренно опубликована из немецких источников", — говорится в публикации.На официальном уровне Киев пока не сообщал об изменении в планах президента.Если же визит и будет отменен, то со стороны украинского режима такой шаг будет по меньшей мере странным.Дело в том, что поездка Зеленского в Ахен обсуждается уже почти месяц. Когда только появилась информация о присуждении президенту премии Карла Великого, немецкие СМИ сообщали и примерную — совпавшую с нынешней утечкой — дату. Награда традиционно вручается в День Вознесения (в 2023-м выпадает на 18 мая). Но, поскольку канцлер Шольц должен в это время отбыть на саммит "Группы семи" (G7) в Японии, церемонию решено было перенести. Как раз на середину месяца. Поэтому по сравнению с апрельскими данными ничего принципиально нового сейчас немецкая пресса и не сообщила.Давние счетыСам по себе "слив" в СМИ мало что меняет в отношениях Киева и Берлина. Олаф Шольц известен как наиболее несговорчивый из натовских лидеров по вопросу поставок тяжелого оружия Украине. После согласования отправок танков он методично отмечал, что другие просьбы Зеленского — например, о предоставлении авиации, — сейчас нет смысла обсуждать.Украинским властям это, разумеется, не по нраву. И нынешний скандал для них — новый повод для упреков в адрес Шольца, причастен он к утечками или нет.В то же время, если визит в ФРГ отменят, это станет серьезным прецедентом для других стран, декларативно сочувствующих Украине. Они вполне могут инициировать аналогичные немецкому "сливы" — хотя бы для того, чтобы лишний раз не принимать у себя украинского лидера. С точки зрения внутренней политики европейских государств это вполне целесообразно: опросы показывают, что население ЕС все больше устает от нескончаемой поддержки Киеву без внятных целей в обозримой перспективе.
германия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796182919_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_d76a90e9b7234365f07ccd5853f018fe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, киев, украина, владимир зеленский, олаф шольц
В мире, Германия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Олаф Шольц

Немцы ударили Зеленского по больному. Ему больше не до поездок по Европе

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины, любящий посещать западные страны с просьбами о помощи киевскому режиму, может лишиться этой возможности. Незадолго до его прилета в Германию в немецкой прессе появились утечки с точной датой визита. Украинская сторона такой ход не оценила. Теперь вояж Владимира Зеленского в ФРГ под вопросом.

По соображениям безопасности

Зарубежные поездки украинского президента после начала СВО широко освещаются иностранной прессой. Но о датах приезда Зеленского в ту или иную страну, как правило, становится известно в самый последний момент. Киев настаивает на том, что это продиктовано мерами безопасности.
© Фото : РИА НовостиПротивники выступления Зеленского в парламенте Австрии во время митинга в Вене
Противники выступления Зеленского в парламенте Австрии во время митинга в Вене - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : РИА Новости
Противники выступления Зеленского в парламенте Австрии во время митинга в Вене
Однако на сей раз все пошло не по плану. Немецкое издание Tagesspiegel 3 мая, когда украинский президент находился с визитом в Финляндии, сообщило, что уже через десять дней Зеленский прибудет в Берлин.
По горячим следам в ФРГ заявили, что начали расследование об обстоятельствах утечки даты приезда.
"Берлинская полиция никогда официально не предоставляла никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу государственный визит", — отметили в Германии.
В то же время другие немецкие СМИ вслед за Tagesspiegel подхватили новость. Так, например, авторитетный Bild сообщил, что в столице Германии Зеленский 14 мая якобы намеревался встретиться с канцлером Олафом Шольцем и с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, после чего направился бы в город Ахен — для получения премии Карла Великого.

Нездоровая реакция

Издание T-online со ссылкой на источники в украинской администрации сообщило, что в Киеве недовольны "сливом". И даже рассматривают возможность отмены поездки Зеленского.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский
"Очевидно, что крайне чувствительная информация о политике безопасности была преднамеренно опубликована из немецких источников", — говорится в публикации.
На официальном уровне Киев пока не сообщал об изменении в планах президента.
Если же визит и будет отменен, то со стороны украинского режима такой шаг будет по меньшей мере странным.
Дело в том, что поездка Зеленского в Ахен обсуждается уже почти месяц. Когда только появилась информация о присуждении президенту премии Карла Великого, немецкие СМИ сообщали и примерную — совпавшую с нынешней утечкой — дату. Награда традиционно вручается в День Вознесения (в 2023-м выпадает на 18 мая). Но, поскольку канцлер Шольц должен в это время отбыть на саммит "Группы семи" (G7) в Японии, церемонию решено было перенести. Как раз на середину месяца. Поэтому по сравнению с апрельскими данными ничего принципиально нового сейчас немецкая пресса и не сообщила.

Давние счеты

Сам по себе "слив" в СМИ мало что меняет в отношениях Киева и Берлина. Олаф Шольц известен как наиболее несговорчивый из натовских лидеров по вопросу поставок тяжелого оружия Украине. После согласования отправок танков он методично отмечал, что другие просьбы Зеленского — например, о предоставлении авиации, — сейчас нет смысла обсуждать.
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины /
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Украинским властям это, разумеется, не по нраву. И нынешний скандал для них — новый повод для упреков в адрес Шольца, причастен он к утечками или нет.
В то же время, если визит в ФРГ отменят, это станет серьезным прецедентом для других стран, декларативно сочувствующих Украине. Они вполне могут инициировать аналогичные немецкому "сливы" — хотя бы для того, чтобы лишний раз не принимать у себя украинского лидера. С точки зрения внутренней политики европейских государств это вполне целесообразно: опросы показывают, что население ЕС все больше устает от нескончаемой поддержки Киеву без внятных целей в обозримой перспективе.
 
В миреГерманияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала