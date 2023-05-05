Немцы ударили Зеленского по больному. Ему больше не до поездок по Европе
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве
© AP Photo / Ludovic Marin
МОСКВА, 5 мая — РИА Новости. Президент Украины, любящий посещать западные страны с просьбами о помощи киевскому режиму, может лишиться этой возможности. Незадолго до его прилета в Германию в немецкой прессе появились утечки с точной датой визита. Украинская сторона такой ход не оценила. Теперь вояж Владимира Зеленского в ФРГ под вопросом.
По соображениям безопасности
Зарубежные поездки украинского президента после начала СВО широко освещаются иностранной прессой. Но о датах приезда Зеленского в ту или иную страну, как правило, становится известно в самый последний момент. Киев настаивает на том, что это продиктовано мерами безопасности.
© Фото : РИА НовостиПротивники выступления Зеленского в парламенте Австрии во время митинга в Вене
© Фото : РИА Новости
Противники выступления Зеленского в парламенте Австрии во время митинга в Вене
Однако на сей раз все пошло не по плану. Немецкое издание Tagesspiegel 3 мая, когда украинский президент находился с визитом в Финляндии, сообщило, что уже через десять дней Зеленский прибудет в Берлин.
По горячим следам в ФРГ заявили, что начали расследование об обстоятельствах утечки даты приезда.
"Берлинская полиция никогда официально не предоставляла никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу государственный визит", — отметили в Германии.
В то же время другие немецкие СМИ вслед за Tagesspiegel подхватили новость. Так, например, авторитетный Bild сообщил, что в столице Германии Зеленский 14 мая якобы намеревался встретиться с канцлером Олафом Шольцем и с президентом Франк-Вальтером Штайнмайером, после чего направился бы в город Ахен — для получения премии Карла Великого.
Нездоровая реакция
Издание T-online со ссылкой на источники в украинской администрации сообщило, что в Киеве недовольны "сливом". И даже рассматривают возможность отмены поездки Зеленского.
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Президент Украины Владимир Зеленский
"Очевидно, что крайне чувствительная информация о политике безопасности была преднамеренно опубликована из немецких источников", — говорится в публикации.
На официальном уровне Киев пока не сообщал об изменении в планах президента.
Если же визит и будет отменен, то со стороны украинского режима такой шаг будет по меньшей мере странным.
Дело в том, что поездка Зеленского в Ахен обсуждается уже почти месяц. Когда только появилась информация о присуждении президенту премии Карла Великого, немецкие СМИ сообщали и примерную — совпавшую с нынешней утечкой — дату. Награда традиционно вручается в День Вознесения (в 2023-м выпадает на 18 мая). Но, поскольку канцлер Шольц должен в это время отбыть на саммит "Группы семи" (G7) в Японии, церемонию решено было перенести. Как раз на середину месяца. Поэтому по сравнению с апрельскими данными ничего принципиально нового сейчас немецкая пресса и не сообщила.
Давние счеты
Сам по себе "слив" в СМИ мало что меняет в отношениях Киева и Берлина. Олаф Шольц известен как наиболее несговорчивый из натовских лидеров по вопросу поставок тяжелого оружия Украине. После согласования отправок танков он методично отмечал, что другие просьбы Зеленского — например, о предоставлении авиации, — сейчас нет смысла обсуждать.
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Украинским властям это, разумеется, не по нраву. И нынешний скандал для них — новый повод для упреков в адрес Шольца, причастен он к утечками или нет.
В то же время, если визит в ФРГ отменят, это станет серьезным прецедентом для других стран, декларативно сочувствующих Украине. Они вполне могут инициировать аналогичные немецкому "сливы" — хотя бы для того, чтобы лишний раз не принимать у себя украинского лидера. С точки зрения внутренней политики европейских государств это вполне целесообразно: опросы показывают, что население ЕС все больше устает от нескончаемой поддержки Киеву без внятных целей в обозримой перспективе.