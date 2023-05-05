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Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года
Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года - РИА Новости, 05.05.2023
Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1991 года — 4 мая воздух прогрелся до 25-28 градусов, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:04
2023-05-05T09:04
2023-05-05T11:12
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Во Владивостоке побит температурный рекорд 1991 года — 4 мая воздух прогрелся до 25-28 градусов, сообщает Примгидромет. Синоптики также предупреждают, что сегодня с Желтого моря на акваторию Японского через Корейский полуостров выйдет циклон. В южных районах Приморья ближе к вечеру местами начнутся небольшие дожди. Девятого мая через территорию края будет смещаться малоактивный атмосферный фронт, не исключен небольшой дождь. При этом в отсутствие значительных осадков нарастает пожарная опасность — в западных и центральных районах ее уровень повысится до четвертого (высокого) класса.
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владивосток, примгидромет, общество, россия, погода
Владивосток, Примгидромет, Общество, Россия, Погода
Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года
Примгидромет: жара во Владивостоке в четверг побила рекорд 1991 года на 4,7 градуса