https://ria.ru/20230505/pogoda-1869827138.html

Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года

Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года - РИА Новости, 05.05.2023

Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года

Во Владивостоке побит температурный рекорд 1991 года — 4 мая воздух прогрелся до 25-28 градусов, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T09:04

2023-05-05T09:04

2023-05-05T11:12

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примгидромет

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Во Владивостоке побит температурный рекорд 1991 года — 4 мая воздух прогрелся до 25-28 градусов, сообщает Примгидромет. Синоптики также предупреждают, что сегодня с Желтого моря на акваторию Японского через Корейский полуостров выйдет циклон. В южных районах Приморья ближе к вечеру местами начнутся небольшие дожди. Девятого мая через территорию края будет смещаться малоактивный атмосферный фронт, не исключен небольшой дождь. При этом в отсутствие значительных осадков нарастает пожарная опасность — в западных и центральных районах ее уровень повысится до четвертого (высокого) класса.

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владивосток, примгидромет, общество, россия, погода