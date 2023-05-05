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Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года - РИА Новости, 05.05.2023
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09:04 05.05.2023 (обновлено: 11:12 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pogoda-1869827138.html
Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года
Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года - РИА Новости, 05.05.2023
Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года
Во Владивостоке побит температурный рекорд 1991 года — 4 мая воздух прогрелся до 25-28 градусов, сообщает Примгидромет. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T09:04
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владивосток
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Во Владивостоке побит температурный рекорд 1991 года — 4 мая воздух прогрелся до 25-28 градусов, сообщает Примгидромет. Синоптики также предупреждают, что сегодня с Желтого моря на акваторию Японского через Корейский полуостров выйдет циклон. В южных районах Приморья ближе к вечеру местами начнутся небольшие дожди. Девятого мая через территорию края будет смещаться малоактивный атмосферный фронт, не исключен небольшой дождь. При этом в отсутствие значительных осадков нарастает пожарная опасность — в западных и центральных районах ее уровень повысится до четвертого (высокого) класса.
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владивосток, примгидромет, общество, россия, погода
Владивосток, Примгидромет, Общество, Россия, Погода
Жара во Владивостоке побила температурный рекорд 1991 года

Примгидромет: жара во Владивостоке в четверг побила рекорд 1991 года на 4,7 градуса

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкМолодые люди на набережной Спортивной гавани во Владивостоке
Молодые люди на набережной Спортивной гавани во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Молодые люди на набережной Спортивной гавани во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 5 мая — РИА Новости. Во Владивостоке побит температурный рекорд 1991 года — 4 мая воздух прогрелся до 25-28 градусов, сообщает Примгидромет.
«

"Во Владивостоке вчера было солнечно и по-летнему жарко, плюс 25 градусов, в пригороде — до плюс 28 градусов. Исторический максимум температуры для этой даты, удерживающийся с 1991 года, оказался перекрытым на 4,7 градуса", — говорится в релизе.

Синоптики также предупреждают, что сегодня с Желтого моря на акваторию Японского через Корейский полуостров выйдет циклон. В южных районах Приморья ближе к вечеру местами начнутся небольшие дожди.
Девятого мая через территорию края будет смещаться малоактивный атмосферный фронт, не исключен небольшой дождь. При этом в отсутствие значительных осадков нарастает пожарная опасность — в западных и центральных районах ее уровень повысится до четвертого (высокого) класса.
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