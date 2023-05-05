https://ria.ru/20230505/pogoda-1869823248.html

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 05.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Облачная с прояснениями погода, дождь с мокрым снегом вечером и до плюс 11 градусов ожидается в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T08:27

2023-05-05T08:27

2023-05-05T08:27

общество

москва

александр синенков

погода

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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, дождь с мокрым снегом вечером и до плюс 11 градусов ожидается в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление сохранится повышенным - 752 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20230504/pogoda-1869743944.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, александр синенков, погода