https://ria.ru/20230505/pogoda-1869823248.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 05.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода, дождь с мокрым снегом вечером и до плюс 11 градусов ожидается в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:27
2023-05-05T08:27
2023-05-05T08:27
общество
москва
александр синенков
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b7e07b69e78d179578505004f0dd20f1.jpg
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, дождь с мокрым снегом вечером и до плюс 11 градусов ожидается в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление сохранится повышенным - 752 миллиметра ртутного столба.
https://ria.ru/20230504/pogoda-1869743944.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156323/20/1563232080_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9c3ce8c2f4012c66b37d2fa9cac49f49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, александр синенков, погода
Общество, Москва, Александр Синенков, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Синоптик Синенков: дождь с мокрым снегом вечером и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу