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Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 05.05.2023
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08:27 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/pogoda-1869823248.html
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Москвичам рассказали о погоде в пятницу - РИА Новости, 05.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в пятницу
Облачная с прояснениями погода, дождь с мокрым снегом вечером и до плюс 11 градусов ожидается в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T08:27
2023-05-05T08:27
общество
москва
александр синенков
погода
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, дождь с мокрым снегом вечером и до плюс 11 градусов ожидается в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление сохранится повышенным - 752 миллиметра ртутного столба.
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общество, москва, александр синенков, погода
Общество, Москва, Александр Синенков, Погода
Москвичам рассказали о погоде в пятницу

Синоптик Синенков: дождь с мокрым снегом вечером и до плюс 11 ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве
Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пешеходы переходят Большую Дорогомиловскую улицу в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, дождь с мокрым снегом вечером и до плюс 11 градусов ожидается в пятницу в Москве, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
«
"Сегодня мы ожидаем в столице облачную с прояснениями погоду, кратковременный дождь, вечером местами с мокрым снегом. Температура в Москве - плюс 9-11, плюс 7-12 по области", - рассказал Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет дуть северо-западный, 4-9 метров в секунду, он будет порывистым. Атмосферное давление сохранится повышенным - 752 миллиметра ртутного столба.
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