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Мэр Ясиноватой уточнил число погибших при обстреле города - РИА Новости, 05.05.2023
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21:09 05.05.2023 (обновлено: 21:52 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/pogibshie-1870070278.html
Мэр Ясиноватой уточнил число погибших при обстреле города
Мэр Ясиноватой уточнил число погибших при обстреле города - РИА Новости, 05.05.2023
Мэр Ясиноватой уточнил число погибших при обстреле города
Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале уточнил, что три человека погибли, еще пятеро пострадали при обстреле украинскими войсками города. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T21:09
2023-05-05T21:52
ясиноватая
происшествия
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донецк
сцкк
украина
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале уточнил, что три человека погибли, еще пятеро пострадали при обстреле украинскими войсками города.Ранее мэр сообщал, что число погибших при обстреле Ясиноватой увеличилось до пяти, но позже отредактировал сообщение. При этом Шевченко сообщал, что три человека пострадали при обстреле города."Три человека погибли и пять человек получили ранения", - говорится в отредактированном сообщении в телеграм-канале Шевченко.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали о пяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html
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ясиноватая, происшествия, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина
Ясиноватая, Происшествия, Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донецк, СЦКК, Украина
Мэр Ясиноватой уточнил число погибших при обстреле города

Мэр Шевченко: три человека погибли, пятеро пострадали при обстреле Ясиноватой ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS
Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда, найденные на месте обстрела украинскими войсками из РСЗО HIMARS. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале уточнил, что три человека погибли, еще пятеро пострадали при обстреле украинскими войсками города.
Ранее мэр сообщал, что число погибших при обстреле Ясиноватой увеличилось до пяти, но позже отредактировал сообщение. При этом Шевченко сообщал, что три человека пострадали при обстреле города.
"Три человека погибли и пять человек получили ранения", - говорится в отредактированном сообщении в телеграм-канале Шевченко.
Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали о пяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.
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Специальная военная операция на УкраинеЯсиноватаяПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаДонецкСЦККУкраина
 
 
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