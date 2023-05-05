https://ria.ru/20230505/pogibshie-1870070278.html

Мэр Ясиноватой уточнил число погибших при обстреле города

Мэр Ясиноватой уточнил число погибших при обстреле города - РИА Новости, 05.05.2023

Мэр Ясиноватой уточнил число погибших при обстреле города

Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале уточнил, что три человека погибли, еще пятеро пострадали при обстреле украинскими войсками города. РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T21:09

2023-05-05T21:09

2023-05-05T21:52

ясиноватая

происшествия

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

сцкк

украина

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ДОНЕЦК, 5 мая - РИА Новости. Мэр Ясиноватой Дмитрий Шевченко в своем Telegram-канале уточнил, что три человека погибли, еще пятеро пострадали при обстреле украинскими войсками города.Ранее мэр сообщал, что число погибших при обстреле Ясиноватой увеличилось до пяти, но позже отредактировал сообщение. При этом Шевченко сообщал, что три человека пострадали при обстреле города."Три человека погибли и пять человек получили ранения", - говорится в отредактированном сообщении в телеграм-канале Шевченко.Ранее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщали о пяти обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, применивших снаряды калибром 152 и 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

https://ria.ru/20230305/ukraina-1855882578.html

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донецкая народная республика

донецк

украина

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ясиноватая, происшествия, донецкая народная республика, донецк, сцкк, украина