https://ria.ru/20230505/podmoskove-1869943110.html
Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе
Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе - РИА Новости, 05.05.2023
Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе
Работы по подготовке теплосетей Московской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года планируется завершить к середине августа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:50
2023-05-05T15:50
2023-05-05T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Работы по подготовке теплосетей Московской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года планируется завершить к середине августа, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона.Проведение гидроиспытаний и подготовка к отопительному периоду стартовала в Подмосковье 4 апреля. На сегодняшний день проверено почти девять километров тепловых сетей."Всего до 15 августа предстоит проверить почти 11 тысяч погонных километров теплопроводов", - приводятся слова главы министерства Антона Велиховского.В прошлом году в ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов было проверено 9,6 тысячи погонных километров теплопроводов в 60 муниципалитетах Московской области, где было выявлено 210 утечек.
https://ria.ru/20230504/velodorozhki-1869714472.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Работы по подготовке теплосетей Московской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года планируется завершить к середине августа, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона.
Проведение гидроиспытаний и подготовка к отопительному периоду стартовала в Подмосковье 4 апреля. На сегодняшний день проверено почти девять километров тепловых сетей.
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"Всего до 15 августа предстоит проверить почти 11 тысяч погонных километров теплопроводов", - приводятся слова главы министерства Антона Велиховского.
В прошлом году в ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов было проверено 9,6 тысячи погонных километров теплопроводов в 60 муниципалитетах Московской области
, где было выявлено 210 утечек.