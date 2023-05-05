https://ria.ru/20230505/podmoskove-1869943110.html

Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе

Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе - РИА Новости, 05.05.2023

Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе

Работы по подготовке теплосетей Московской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года планируется завершить к середине августа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T15:50

2023-05-05T15:50

2023-05-05T15:50

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Работы по подготовке теплосетей Московской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года планируется завершить к середине августа, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона.Проведение гидроиспытаний и подготовка к отопительному периоду стартовала в Подмосковье 4 апреля. На сегодняшний день проверено почти девять километров тепловых сетей."Всего до 15 августа предстоит проверить почти 11 тысяч погонных километров теплопроводов", - приводятся слова главы министерства Антона Велиховского.В прошлом году в ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов было проверено 9,6 тысячи погонных километров теплопроводов в 60 муниципалитетах Московской области, где было выявлено 210 утечек.

https://ria.ru/20230504/velodorozhki-1869714472.html

московская область (подмосковье)

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

московская область (подмосковье)