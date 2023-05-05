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Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе - РИА Новости, 05.05.2023
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Новости Подмосковья
 
15:50 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/podmoskove-1869943110.html
Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе
Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе - РИА Новости, 05.05.2023
Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе
Работы по подготовке теплосетей Московской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года планируется завершить к середине августа, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T15:50
2023-05-05T15:50
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Работы по подготовке теплосетей Московской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года планируется завершить к середине августа, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона.Проведение гидроиспытаний и подготовка к отопительному периоду стартовала в Подмосковье 4 апреля. На сегодняшний день проверено почти девять километров тепловых сетей."Всего до 15 августа предстоит проверить почти 11 тысяч погонных километров теплопроводов", - приводятся слова главы министерства Антона Велиховского.В прошлом году в ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов было проверено 9,6 тысячи погонных километров теплопроводов в 60 муниципалитетах Московской области, где было выявлено 210 утечек.
https://ria.ru/20230504/velodorozhki-1869714472.html
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

Подготовку теплосетей Подмосковья к новому сезону завершат в августе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкСотрудник теплового пункта во время работы
Сотрудник теплового пункта во время работы - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сотрудник теплового пункта во время работы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Работы по подготовке теплосетей Московской области к осенне-зимнему периоду 2023-2024 года планируется завершить к середине августа, сообщила пресс-служба министерства ЖКХ региона.
Проведение гидроиспытаний и подготовка к отопительному периоду стартовала в Подмосковье 4 апреля. На сегодняшний день проверено почти девять километров тепловых сетей.
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4 мая, 16:52
"Всего до 15 августа предстоит проверить почти 11 тысяч погонных километров теплопроводов", - приводятся слова главы министерства Антона Велиховского.
В прошлом году в ходе подготовки к отопительному сезону 2022-2023 годов было проверено 9,6 тысячи погонных километров теплопроводов в 60 муниципалитетах Московской области, где было выявлено 210 утечек.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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