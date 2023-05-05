https://ria.ru/20230505/podmoskove-1869845603.html

В Подмосковье разработали рекомендации по созданию типовых интерьеров ДОУ

В Подмосковье разработали рекомендации по созданию типовых интерьеров ДОУ - РИА Новости, 05.05.2023

В Подмосковье разработали рекомендации по созданию типовых интерьеров ДОУ

Мособлархитектура разработала рекомендации по внутреннему обустройству типовых помещений дошкольных образовательных организаций на территории региона, рассказал РИА Новости, 05.05.2023

2023-05-05T10:49

2023-05-05T10:49

2023-05-05T10:49

новости подмосковья

владислав гордиенко

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 5 мая – РИА Новости. Мособлархитектура разработала рекомендации по внутреннему обустройству типовых помещений дошкольных образовательных организаций на территории региона, рассказал РИА Новости министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.По его словам, документ включает в себя рекомендации по организации пространств, конструктивным и художественным решениям в интерьерах, дизайн-концепции с иллюстрациями, а также примеры экологичных и долговечных отделочных материалов российских производителей."Главная цель - совершенствование проектирования и строительства, повышение уровня комфорта и эстетики внутренних пространств объектов дошкольного образования. Пособие предназначено для архитекторов, дизайнеров и проектировщиков региона", - сказал Гордиенко.Он добавил, что рекомендации будут включать в себя три концепции дизайн-проектов для всех помещений в ДОУ. Так, в концепцию "Фреска" войдет оформление в стиле "Саванны" и "Лесов и полей" с росписью животных."Вторая концепция "Абстракция", которая будет включать в себя элементы минимализм в сочетании с яркими акцентами на мебели и навигации. Третий вариант - "Скандинавия", где предусматривается четкое зонирование пространств, а также использование нейтральных оттенков сиреневого, голубого и розового цвета", - добавил Гордиенко.В заключении он отметил, что отдельный раздел рекомендаций будет посвящен навигационной системе, которая должна гармонично дополнять интерьер и соответствовать общему стилистическому решению для создания аккуратного, гармоничного внутреннего пространства.

https://ria.ru/20230504/narusheniya-1869712000.html

московская область (подмосковье)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

владислав гордиенко, московская область (подмосковье)