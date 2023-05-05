Крым передал бойцам в зону спецоперации подарки к 9 Мая
Глава Крыма Аксенов сообщил о передаче бойцам в зоне спецоперации подарков к 9 мая
© Фото : Telegram канал Сергея АксеноваПодарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации
© Фото : Telegram канал Сергея Аксенова
Подарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Подарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
«
"Передали для наших воинов подарки ко Дню Победы. В этот раз гуманитарный груз включает более 800 килограммов сладостей – печенья, конфет, бубликов, а также газированную сладкую воду и сигареты. Продолжаем обеспечивать расходными материалами: отправили скобы, гвозди, моющие гигиенические средства. В сплоченности и единстве – залог Победы. Так было в 1945-м, так будет и теперь!" - написал Аксенов в пятницу, опубликовав фотографии отправленного груза.
Аксенов накануне сообщил, что посетил передовую в зоне спецоперации и передал военным очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи, в частности, системы РЭБ, тепловизоры и другое оборудование.
© Telegram канал Сергея АксеноваПодарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации
© Telegram канал Сергея Аксенова
Подарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации