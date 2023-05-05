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Крым передал бойцам в зону спецоперации подарки к 9 Мая - РИА Новости, 05.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
11:55 05.05.2023 (обновлено: 17:58 05.05.2023)
https://ria.ru/20230505/podarki-1870011941.html
Крым передал бойцам в зону спецоперации подарки к 9 Мая
Крым передал бойцам в зону спецоперации подарки к 9 Мая - РИА Новости, 05.05.2023
Крым передал бойцам в зону спецоперации подарки к 9 Мая
Подарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T11:55
2023-05-05T17:58
специальная военная операция на украине
надежные люди
сергей аксенов (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Подарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов. Аксенов накануне сообщил, что посетил передовую в зоне спецоперации и передал военным очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи, в частности, системы РЭБ, тепловизоры и другое оборудование.
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надежные люди, сергей аксенов (политик)
Специальная военная операция на Украине, Надежные люди, Сергей Аксенов (политик)
Крым передал бойцам в зону спецоперации подарки к 9 Мая

Глава Крыма Аксенов сообщил о передаче бойцам в зоне спецоперации подарков к 9 мая

© Фото : Telegram канал Сергея АксеноваПодарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации
Подарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Telegram канал Сергея Аксенова
Подарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 мая – РИА Новости. Подарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации, сообщил в Telegram-канале глава Крыма Сергей Аксенов.
«

"Передали для наших воинов подарки ко Дню Победы. В этот раз гуманитарный груз включает более 800 килограммов сладостей – печенья, конфет, бубликов, а также газированную сладкую воду и сигареты. Продолжаем обеспечивать расходными материалами: отправили скобы, гвозди, моющие гигиенические средства. В сплоченности и единстве – залог Победы. Так было в 1945-м, так будет и теперь!" - написал Аксенов в пятницу, опубликовав фотографии отправленного груза.

Аксенов накануне сообщил, что посетил передовую в зоне спецоперации и передал военным очередную партию гуманитарной и военно-технической помощи, в частности, системы РЭБ, тепловизоры и другое оборудование.
© Telegram канал Сергея АксеноваПодарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации
Подарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации
© Telegram канал Сергея Аксенова
Подарки ко Дню Победы из Крыма передали бойцам в зону спецоперации
 
Специальная военная операция на УкраинеНадежные людиСергей Аксенов (политик)
 
 
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