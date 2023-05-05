Крым передал бойцам в зону спецоперации подарки к 9 Мая

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"Передали для наших воинов подарки ко Дню Победы. В этот раз гуманитарный груз включает более 800 килограммов сладостей – печенья, конфет, бубликов, а также газированную сладкую воду и сигареты. Продолжаем обеспечивать расходными материалами: отправили скобы, гвозди, моющие гигиенические средства. В сплоченности и единстве – залог Победы. Так было в 1945-м, так будет и теперь!" - написал Аксенов в пятницу, опубликовав фотографии отправленного груза.