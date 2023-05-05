Рейтинг@Mail.ru
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:14 05.05.2023
https://ria.ru/20230505/pikap-1870076439.html
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам в ЛНР
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2023
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам в ЛНР
Группа фермеров из Брюховецкого района передала автомобиль "УАЗ" Пикап бойцам из подразделения в Луганской Народной Республики вместе с детскими рисунками от... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:14
2023-05-05T22:14
специальная военная операция на украине
брюховецкий район
луганская народная республика
луганская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
надежные люди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153091/16/1530911621_0:49:1285:772_1920x0_80_0_0_e240aa900a1f97fdc287b966f8b57bdb.jpg
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Группа фермеров из Брюховецкого района передала автомобиль "УАЗ" Пикап бойцам из подразделения в Луганской Народной Республики вместе с детскими рисунками от "юных брюховчан", сообщает глава района Сергей Ганжа в своем Telegram-канале. "Группа фермеров из Брюховецкого района передала автомобиль УАЗ Пикап нашим бойцам, из подразделения в Луганской области (Луганской Народной Республики – ред.). Машину приобрели, подготовили, укомплектовали всем необходимым, нагрузили подарками и домашними продуктами. По пути завезли посылки в Луганск и Рубежное", - написал Ганжа. Бойцам также были переданы письма от "юных брюховчан", в каждом блиндаже уже висят рисунки детей, отмечает районный глава. "Благодаря надежному тылу, благодаря вашему добру, благодаря вашему делу, которое вы для нас делаете уже неоднократно, Победа обязательно будет за нами, потому что мы вместе, мы сплоченные", - сказал один из бойцов подразделения на видео, поблагодарив жителей района за оказанную помощь. По словам Ганжи, район уже готовит следующий автомобиль для отправки в зону СВО.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
брюховецкий район
луганская народная республика
луганская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153091/16/1530911621_256:0:1285:772_1920x0_80_0_0_ec0e9da62f983f3b07e624e0bb6370b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
брюховецкий район, луганская народная республика, луганская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Брюховецкий район, Луганская Народная Республика, Луганская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Надежные люди
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам в ЛНР

Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам подразделения в ЛНР

© Фото : Ульяновский автомобильный заводУАЗ Пикап
УАЗ Пикап - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
© Фото : Ульяновский автомобильный завод
УАЗ Пикап . Архивное фото
Читать ria.ru в
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Группа фермеров из Брюховецкого района передала автомобиль "УАЗ" Пикап бойцам из подразделения в Луганской Народной Республики вместе с детскими рисунками от "юных брюховчан", сообщает глава района Сергей Ганжа в своем Telegram-канале.
"Группа фермеров из Брюховецкого района передала автомобиль УАЗ Пикап нашим бойцам, из подразделения в Луганской области (Луганской Народной Республики – ред.). Машину приобрели, подготовили, укомплектовали всем необходимым, нагрузили подарками и домашними продуктами. По пути завезли посылки в Луганск и Рубежное", - написал Ганжа.
Бойцам также были переданы письма от "юных брюховчан", в каждом блиндаже уже висят рисунки детей, отмечает районный глава.
"Благодаря надежному тылу, благодаря вашему добру, благодаря вашему делу, которое вы для нас делаете уже неоднократно, Победа обязательно будет за нами, потому что мы вместе, мы сплоченные", - сказал один из бойцов подразделения на видео, поблагодарив жителей района за оказанную помощь.
По словам Ганжи, район уже готовит следующий автомобиль для отправки в зону СВО.
Вид на село Кызыл-Хая в Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
Автопоезд из 40 машин отправили из Тувы в зону спецоперации
8 апреля, 13:28
 
Специальная военная операция на УкраинеБрюховецкий районЛуганская Народная РеспубликаЛуганская областьУльяновский автомобильный завод (УАЗ)Надежные люди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала