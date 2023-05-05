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Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам в ЛНР
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам в ЛНР - РИА Новости, 05.05.2023
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам в ЛНР
Группа фермеров из Брюховецкого района передала автомобиль "УАЗ" Пикап бойцам из подразделения в Луганской Народной Республики вместе с детскими рисунками от... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T22:14
2023-05-05T22:14
2023-05-05T22:14
специальная военная операция на украине
брюховецкий район
луганская народная республика
луганская область
ульяновский автомобильный завод (уаз)
надежные люди
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КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости. Группа фермеров из Брюховецкого района передала автомобиль "УАЗ" Пикап бойцам из подразделения в Луганской Народной Республики вместе с детскими рисунками от "юных брюховчан", сообщает глава района Сергей Ганжа в своем Telegram-канале. "Группа фермеров из Брюховецкого района передала автомобиль УАЗ Пикап нашим бойцам, из подразделения в Луганской области (Луганской Народной Республики – ред.). Машину приобрели, подготовили, укомплектовали всем необходимым, нагрузили подарками и домашними продуктами. По пути завезли посылки в Луганск и Рубежное", - написал Ганжа. Бойцам также были переданы письма от "юных брюховчан", в каждом блиндаже уже висят рисунки детей, отмечает районный глава. "Благодаря надежному тылу, благодаря вашему добру, благодаря вашему делу, которое вы для нас делаете уже неоднократно, Победа обязательно будет за нами, потому что мы вместе, мы сплоченные", - сказал один из бойцов подразделения на видео, поблагодарив жителей района за оказанную помощь. По словам Ганжи, район уже готовит следующий автомобиль для отправки в зону СВО.
https://ria.ru/20230408/spetsoperatsiya-1870028373.html
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брюховецкий район, луганская народная республика, луганская область, ульяновский автомобильный завод (уаз), надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Брюховецкий район, Луганская Народная Республика, Луганская область, Ульяновский автомобильный завод (УАЗ), Надежные люди
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам в ЛНР
Фермеры Брюховецкого района Кубани передали "УАЗ" Пикап бойцам подразделения в ЛНР
КРАСНОДАР, 5 мая - РИА Новости.
Группа фермеров из Брюховецкого района передала автомобиль "УАЗ" Пикап бойцам из подразделения в Луганской Народной Республики вместе с детскими рисунками от "юных брюховчан", сообщает глава района Сергей Ганжа в своем Telegram-канале
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"Группа фермеров из Брюховецкого района передала автомобиль УАЗ Пикап нашим бойцам, из подразделения в Луганской области (Луганской Народной Республики – ред.). Машину приобрели, подготовили, укомплектовали всем необходимым, нагрузили подарками и домашними продуктами. По пути завезли посылки в Луганск и Рубежное", - написал Ганжа.
Бойцам также были переданы письма от "юных брюховчан", в каждом блиндаже уже висят рисунки детей, отмечает районный глава.
"Благодаря надежному тылу, благодаря вашему добру, благодаря вашему делу, которое вы для нас делаете уже неоднократно, Победа обязательно будет за нами, потому что мы вместе, мы сплоченные", - сказал один из бойцов подразделения на видео, поблагодарив жителей района за оказанную помощь.
По словам Ганжи, район уже готовит следующий автомобиль для отправки в зону СВО.
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