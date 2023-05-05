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Глава МИД Британии обсудил с зампредом Китая Гонконг и Тайвань
Глава МИД Британии обсудил с зампредом Китая Гонконг и Тайвань - РИА Новости, 05.05.2023
Глава МИД Британии обсудил с зампредом Китая Гонконг и Тайвань
Глава МИД Британии Джеймс Клеверли в Twitter сообщил, что обсудил с заместителем председателя КНР Хань Чжэнем вопросы, связанные с Гонконгом, регионом Синьцзян... РИА Новости, 05.05.2023
2023-05-05T19:43
2023-05-05T19:43
2023-05-05T19:43
в мире
китай
гонконг
великобритания
джеймс клеверли
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МОСКВА, 5 мая - РИА Новости. Глава МИД Британии Джеймс Клеверли в Twitter сообщил, что обсудил с заместителем председателя КНР Хань Чжэнем вопросы, связанные с Гонконгом, регионом Синьцзян и Тайванем, по мнению Лондона, они вызывают "глубокие разногласия" между странами. Отношения между Великобританией и Китаем значительно ухудшились за последние несколько лет. Лондон обвиняет Пекин в нарушении демократических прав и свобод в Гонконге и на Тайване, а также в содержании этнических уйгуров в "перевоспитательных лагерях". "Взаимодействие с Китаем означает обсуждение областей, вызывающих глубокие разногласия, и жизненно важное сотрудничество. Сегодня с вице-президентом Хань Чжэном я изложил взгляды Великобритании на Гонконг, Синьцзян и Тайвань", - написал министр иностранных дел Великобритании на своей странице в Twitter. Глава британского внешнеполитического ведомства также отметил, что стороны обсудили совместную работу по борьбе с изменением климата и экономические связи. В конце апреля официальный представитель МИД КНР Мао Нин напомнила властям Великобритании, что у них нет прав на Гонконг, а вопросы Синьцзяна и Тайваня - внутреннее дело Китая.
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в мире, китай, гонконг, великобритания, джеймс клеверли, хань чжэн
В мире, Китай, Гонконг, Великобритания, Джеймс Клеверли, Хань Чжэн
Глава МИД Британии обсудил с зампредом Китая Гонконг и Тайвань
Глава МИД Британии Клеверли обсудил с зампредом КНР Хань Чжэнем Гонконг и Тайвань